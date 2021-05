WhatsApp čeká soud v Indii. Ale je tam paradoxně za dobráka

V Indii odstartoval velmi zajímavý soudní spor mezi tamními úřady a komunikátorem WhatsApp, potažmo jeho mateřskou společností Facebook Inc. Jak je známo, populární aplikace čelí v posledních týdnech vlně kritiky za úpravu pravidel pro sbírání uživatelských dat a nakládání s nimi. (Věděli jste třeba, co se stane, když je odmítnete přijmout?) Ačkoli se hned nabízí myšlenka, že je v Indii služba na pranýři právě kvůli těmto pravidlům (podobně jako v Německu), skutečnost je paradoxně přesně opačná. WhatsApp se soudí s Indickými úřady kvůli tomu, že údajně ony chtějí až moc skrze americkou aplikaci zasahovat do soukromí uživatelů.

Co je přesně předmětem sporu? Indická vláda v rámci aktuálních zákonů a vyhlášek požaduje, aby jí WhatsApp poskytoval různé druhy údajů o uživatelích. A to například kvůli odhalování zločinů, což v mnohém připomíná situaci v USA. Soudní tahanice je plná technických detailů a hodně rozvětvená do několika oblastí, vyčnívá však jedna konkrétní. WhatsApp podstupuje soud v Indii hlavně kvůli tomu, že po něm vláda chce možnost trasování původních odesílatelů konkrétních zpráv.

Takový požadavek je v přímém rozporu s politikou služby a vlastně i s technickou stránkou jejího fungování. Pokud by měl WhatsApp Indii vyhovět, musel by v podstatě úplně všem vypnout šifrované přenosy, mít možnost nahlížet do obsahu zpráv a ty také propojit s konkrétním odesílatelem. Situace je poměrně zamotaná a velká část soudních dokumentů ani není veřejná. I tak je ale zajímavé sledovat, jak se z WhatsAppu (Facebook Inc.) stal pro změnu “dobrák” a obhájce soukromí uživatelů. Dá se předpokládat, že spor se pěknou dobu potáhne.

Co si myslíte o tomto principu odhalování zločinu?

Zdroj: XDA