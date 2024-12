Xiaomi Pad 7 se blíží! Mimo Čínu se vydá už zanedlouho

Řada Xiaomi Pad 7 brzy zamíří do první země mimo Čínu

V Indii se (zřejmě jen základní model) představí již 10. ledna

Tablety mají stejný displej, liší se však čipem a rychlostí nabíjení

Kromě nových vlajkových smartphonů představilo Xiaomi koncem října také očekávanou řadu tabletů. Modely Pad 7 a Pad 7 Pro by se letos měly oba podívat i do Evropy, přičemž lákají na 11,2″ displej s vysokou frekvencí a 3,2K rozlišením i solidní nálož výkonu. Už brzy zamíří do první země mimo svou domovinu.

Xiaomi Pad 7 zatím dorazil pouze do Číny, zkraje příštího roku se nicméně podívá také do Indie. Prozradil to internetový portál Amazon, který zveřejnil plakát s datem vydání 10. ledna. Dle někdejších zvěstí však na tento trh nepřijde v doprovodu Pro verze.

Osobně si nemyslím, že tablety ve stejný den budou k dostání na pultech českých obchodů. Do Indie mnohá zařízení chodí o něco dříve, a tak bych spíš očekával, že si počkáme do konce ledna, popřípadě až do února. Ve hře je také varianta, že Xiaomi tablety přinese v rámci veletrhu MWC, který se však koná až začátkem března.

Jelikož bližší informace týkající se data vydání pro evropské trhy zatím zkrátka nemáme, můžeme si alespoň zrekapitulovat klíčové parametry obou zařízení. Tablety se od sebe liší pouze minimálně – disponují stejně velkým 144Hz LCD displejem s maximálním jasem 800 nitů, designové provedení mají stejné a oba využívají 8 850mAh baterii.

Levnější verze nicméně spoléhá na krapet pomalejší čipset Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, kdežto variantu Pro pohání Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Dražší tablet má také namísto 45W výkonu nabíjení podporu pro až 67 W.

Jak se na řadu Xiaomi Pad 7 těšíte vy?

Zdroje: Amazon, GSMArena