Aktivní Wi-Fi v mobilu se může stát branou pro hackery

I při nepoužívání vybíjí baterii telefonu

Podle některých studií má negativní vliv na naše zdraví



V našich mobilech se shromažďuje nespočet citlivých informací od osobních údajů přes kontakty a fotografie až po údaje k platebním kartám. Pro hackery jsou tak čím dál lákavějším cílem. A mnozí z nás jim doslova vycházejí naproti tím, že neustále necháváme aktivní Wi-Fi.

Pokud se připojujete doma nebo v kanceláři k zabezpečené Wi-Fi síti, pak by mělo být riziko útoku minimální. Spousta lidí ale bez váhání používá i veřejné sítě v kavárnách, nákupních centrech, fast-foodech nebo ve vlacích. K nim se přitom může připojit kdokoliv včetně lidí s nekalými úmysly. Pokud navíc máme v mobilu Wi-Fi stále zapnutou a má povolení automaticky se připojovat k dostupným sítím, otevíráme hackerům doslova bránu k našim osobním údajům.

Nejlepším řešením je proto zapínat Wi-Fi v mobilu jen tehdy, pokud ji využíváme. Jakmile ji nepotřebujete, vypněte ji. Existuje nejméně 5 dobrých důvodů, proč to udělat.

1. Falešné Wi-Fi sítě

Objevují se varování před hackery, kteří vytvářejí své vlastní veřejné Wi-Fi sítě poblíž hodně navštěvovaných míst, přičemž je pojmenovávají hodně podobně jako oficiální Wi-Fi. Leckdo se tak může omylem připojit právě k hacknuté Wi-Fi a útočníkovi tím umožní snadný přístup k datům ve svém mobilu.

2. Automatické připojování k Wi-Fi

Pokud máte navíc nastaveno automatické připojení k dostupným Wi-Fi sítím, může se mobil připojit i bez vašeho vědomí. Stačí, abyste jen prošli kolem místa, kde taková Wi-Fi je. Případně abyste se k ní připojili někdy v minulosti, načež se při návštěvě daného místa mobil znovu připojí. Pro hackery je to opět skvělá příležitost a jedná se o skutečnou kybernetickou hrozbu. Přitom stačí podívat se do nastavení Wi-fi a podobné funkce deaktivovat.

Security Dangers of Public Wi-Fi

3. Neustálé rušení notifikacemi

Připojení k veřejné Wi-Fi ve snaze ušetřit data je sice chytrým tahem, ale nic vám to nepřidá na klidu. Neustále na vás budou cinkat notifikace, chodit vám zprávy a tak dále. Pokud mobil necháte se zapnutou Wi-Fi v noci, snadno se právě ona může stát zdrojem nočního vyrušování.

Většina chytrých telefonů nabízí také režim Nerušit, který si můžete nastavit na určitou denní (nebo noční) dobu – po ten čas vám nebudou chodit žádná upozornění, i když bude mobil stále připojený k sítím. A i když vám to může připadat jako malichernost, tak opak bývá pravdou. Pokud se špatně vyspíte a pořád vás něco budí, projeví se to druhý den na vaší zhoršené náladě, budete unavenější a méně produktivní.

Proto je možná nejlepší možností na noc vypnout jak Wi-Fi, tak i mobilní data.

4. Vybíjení baterie

Je prokázané, že zapnutá Wi-Fi vybíjí telefon. Je to podobné jako třeba se zapnutým Bluetooth nebo GPS. Mobil se totiž neustále snaží vyhledávat signály a pokud možno se připojovat, což ho samozřejmě vybíjí. Pokud nemáte zrovna dobrý signál ani v okolí není žádná dostupná Wi-Fi, mobil se snaží ještě urputněji nějakou objevit, což ho vybíjí více. Nejde sice o nějaká závratná čísla, ale vzhledem k potřebnosti mobilů a omezené kapacitě baterie se každé procento počítá. Proto není důvod mít tyto funkce zapnuté, když je zrovna nepotřebujete.

5. Wi-Fi záření vs. zdraví

Neustále se diskutuje o vlivu různých typů záření na naše zdraví. A týká se to i Wi-Fi. Některé studie mluví o jeho negativech, jiné je zase obratem popírají. O tom, jestli naše zdraví Wi-Fi skutečně ovlivňuje, můžeme dlouze diskutovat. Je ale rozhodně lepší toto rádiové záření utnout, pokud ho nepotřebujeme. A s tím souvisí i to, že mobil jakožto zdroj elektromagnetického záření je vhodnější v noci odkládat dál od postele. Už i jen proto, že nás to nebude svádět tak často ho brát do ruky a nebude nás rušit jeho modré světlo.

Zdroj: Freepik, EA Daily, News Medical