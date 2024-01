V technologii a medicíně se odehrál naprosto fenomenální okamžik, když firma Neuralink vyrábějící mozkové čipy oznámila úspěšnou implantaci svého zařízení lidskému pacientovi. Elon Musk, který firmu vlastní, se s úspěchem pochlubil na své sociální síti X.

Neuralink získal loni povolení k testování svých čipů na lidech a netrvalo to příliš dlouho, a máme zde první operaci. Ta dopadla dle Muska dobře, první výsledky měly ukazovat slibnou detekci neuronových špiček (spiků), které vysílají pokyny do dalších částí těla. Samotný zákrok provádí robot, jediná lidská práce spočívá ve vyvrtání otvoru o délce asi 2,5 cm. Tu má na starost špičkový chirurg.

Možná si říkáte, že Neuralink je jen dalším krokem k vyhubení lidstva, ale opak je pravdou. Hlavním cílem tohoto konkrétního čipu s názvem „Telepathy“ (telepatie) umožní pacientům s ochrnutím ovládat klávesnici, ale třeba i kurzor myši pouze pomocí myšlenek, což může danému člověku bez nadsázky změnit život. Bude si moct sám přehrát na počítači film, brouzdat po internetu, zahrát nějakou tu hru nebo třeba napsat knihu.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024