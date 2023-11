Hledáte nejlepší mobil do 20 tisíc korun? To už je docela solidní rozpočet. V tomto článku se mrkneme na 10 telefonů, které podle mého názoru stojí za úvahu. Jestliže je na vás podobná částka moc vysoká, mrkněte na naše další díly (odkazy níže) v níž se zaměřujeme na jiné cenové kategorie.

Co (ne)chtít od telefonu za 20 tisíc korun?

20 tisíc korun už je částka, za kterou seženete telefon od každého velkého výrobce. Jde tedy částečně určitě o vaší preferenci. Mobilní zařízení v podobné ceně nabízejí většinou špičkový hardware doplněný o dobrou softwarovou podporu a kvalitní hlavní, ale i ultraširoké fotoaparáty, výjimkou není ani teleobjektiv. Největší rozdíly mezi telefony za 20 a 30 (a více) tisíc tkví dle mého názoru v digitálním zoomu, které nemají základní vlajky nikterak oslnivý a mnohdy zde naleznete vlajky s menším displejem. To ale není pravidlem.

Jaké jsou aktuálně nejlepší telefony do 15 000 Kč?

V případě že jste připraveni utratit za mobilní telefon 15 000 korun, můžete se vydat v zásadě dvěma směry – buď sáhnete po letošní budget vlajce, nebo po loňském plnohodnotném vlajkovém modelu. Obě mají své pro a proti, standardní vlajky mívají kvalitnější tělo a teleobjektiv, ty novější pak mohou mít delší podporu a někdy i paradoxně vyšší výkon.

iPhone 14

Jablečný zástupce pochopitelně nesmí v našem seznamu chybět. iPhone 14 docela příjemně zlevnil, z původních (a za mě naprosto nesmyslných) 26 490 korun, kde loni začínal, jej nyní seženete za přibližně 18 tisíc, což je mnohem přijatelnější částka. Ani v této ceně ale čistě po stránce specifikací příliš nevyniká. Má pouze 60Hz displej, chybí mu teleobjektiv a budete se muset smířit také s poměrně velkým výřezem, který letos i u základního modelu vystřídal Dynamic Island. Po stránce výkonu ale rozhodně strádat nebudete, fotoaparáty jsou velice schopné a video má ze všech zmíněných telefonů nejlepší. Solidní je i výdrž baterie a pochopitelně dlouhá podpora, s níž lze počítat minimálně do roku 2027. Chcete-li ušetřit, můžete sáhnout i po iPhonu 13. Až na pár drobností (fyzicky o něco menší čip fotoaparátu nebo detekce autonehod) jde o totožné mobily, předloňské jablíčko bude mít ale nejspíš i přes totožný čip o rok kratší podporu.

Tato zařízení Xiaomi se dočkají HyperOS aktualizace mezi prvními, patří mezi ně i vaše? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Displej: 6.1″ Super Retina XDR OLED, 2532 x 1170 pixelů, 60Hz obnovovací frekvence

Čipset: Apple A15 Bionic

RAM: 6 GB

Úložiště: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Fotoaparáty: 12MP hlavní + 12MP ultraširokoúhlý

Baterie: 3279 mAh

Operační systém: iOS 17

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T Pro se nám ukázalo na konci září v Berlíně a za své peníze má rozhodně co nabídnout. Máme zde vlajkové specifikace se vším všudy, nechybí vynikající AMOLED s jemným rozlišením, výkon obstarává Dimensity 9200+, který konkuruje Snapdragonu 8 Gen2, potěší také fotoaparáty Leica, především ten hlavní je velmi dobrý, teleobjektiv je bohužel pouze dvojnásobný. Čínská značka se letos vytáhla také s variantou z umělé kůže a především dlouhou podporou, která činí 4 roky hlavních aktualizací a 5 let bezpečnostních záplat. Telefon začínal na 20 990 korunách, nyní jej ale lze pořídit za citelně nižší cenu.

Displej: 6.67″ AMOLED, 2712 x 1220 pixelů, 144Hz obnovovací frekvence

Čipset: MediaTek Dimensity 9200+

RAM: 12 GB

Úložiště: 256 GB, 512 GB

Fotoaparáty: 50MP hlavní + 50MP teleobjektiv + 12MP ultraširokoúhlý

Baterie: 5000 mAh

Operační systém: Android 13

Xiaomi 13

Alternativou Xiaomi 13T Pro může být klasické Xiaomi 13, které má své výhody. Ta největší je patrně ve velikosti, díváme se na jednu z nejmenších Android vlajek na trhu, pod kapotou tiká nekompromisní Snapdragon 8 Gen 2 a rovněž nechybí Leica fotoaparáty, teleobjektiv má navíc 3.2x zoom. Oproti “téčkové” řadě musíte počítat s o rok kratší podporou a také o něco horší výdrží, stále se však jedná o velmi dobrou volbu. Telefon navíc dost zásadně zlevnil – z původních 23 490 korun někam na 17 – 18 tisíc.

Displej: 6.36″ AMOLED, 2400 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence

Čipset: Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 8/12 GB

Úložiště: 256 GB

Fotoaparáty: 50MP hlavní + 10MP teleobjektiv + 12MP ultraširokoúhlý

Baterie: 4500 mAh

Operační systém: Android 14

Sony Xperia 5 V

Sony Xperia 5 V je druhou nejdražší vlajkovou od japonské společnosti. Oproti Xperii 1 V se musí spokojit s o něco horším displejem, navíc nemá teleobjektiv, ale na druhou stranu je o něco menší. Jako velkou výhodu zde vidím přítomnost hlavního senzoru z dražšího bratříčka, který nejenže skvěle fotí, ale také natáčí. O chod se stará Snapdragon 8 Gen2, který se však může při náročnějších operacích trochu zapotit, což je velká škoda. Pro někoho může být nevýhodou také chudý obsah balení, který dokonce nezahrnuje ani kabel. Naopak potěší skvělé repráky a příjemná nadstavba. Pokud jste přesycení dosavadními telefony, bude Sony určitě neobvyklou, ale určitě ne špatnou volbou. Do telefonu se navíc brzy dostane Android 14.

Displej: 6.1″ OLED, 2520 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence

Čipset: Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 8 GB

Úložiště: 128 GB, 256 GB

Fotoaparáty: 48MP hlavní + 12MP ultraširokoúhlý

Baterie: 5000 mAh

Operační systém: Android 13

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 je sázkou na jistotu a jedním z nejlépe vybavených telefonů v poměru ceny a výkonu. Má výborný displej, oblíbenou nadstavbu One UI 5.1 a nadstandardní fotoaparáty, které zahrnují tradičně i kvalitní teleobjektiv. Oproti loňské generaci došlo nejen ke zvýšení výkonu, ale také celkové plynulosti a výdrže baterie. Jihokorejská firma se navíc zavázala k dlouhé podpoře, konkrétně čtyřem hlavním aktualizacím Androidu, takže na mobil dostanete i Android 17.

3 důvody, proč byste si neměli kupovat iPhone 15 Pro Max čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Displej: 6.1″ AMOLED 2340 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence

Čipset: Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 8 GB

Úložiště: 128/256 GB

Fotoaparáty: 50MP hlavní + 10MP teleobjektiv + 12MP ultraširoký

Baterie: 3900 mAh

Operační systém: Android 14

Samsung Galaxy Z Flip5

Poslední ohebné véčko od Samsungu není pod 20 tisíc také vůbec špatnou volbou, takže pokud chcete vyzkoušet něco nového, nelze mu vlastně příliš věcí vyčítat. Musíte počítat s tím, že oproti Galaxy S23 bude ve všem horší, ať je řeč o fotoaparátech (horší hlavní snímač + absence teleobjektivu) nebo výdrži baterie. Ten ale nemůžete ohnout a nemá parádní přední displej, skrz který můžete fotit kvalitní selfíčka.

Vnitřní displej: 6.7″ AMOLED 2640 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence

Vnější displej: 3.4″ AMOLED 720 x 748 pixelů, 60Hz obnovovací frekvence

Čipset: Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 8 GB

Úložiště: 128/256 GB

Fotoaparáty: 12MP hlavní + 12MP ultraširoký

Baterie: 3700 mAh

Operační systém: Android 13

Nothing Phone (2)

O Nothing Phone (2) platí vlastně to samé co u výše zmíněné Xperie. Jde o telefon, který vás bude možná bavit už jen tím, že se od těch ostatních odlišuje. A u společnosti Carla Peie to platí dvojnásob. Telefon není úplným králem poměru cena/výkon, máme zde například Snapdragon 8+ Gen1, který je však stále naprosto bestiální kus křemíku a chybí teleobjektiv, hlavní snímač je ale docela solidní, navíc vše doplňuje unikátní Glyph podsvícení a vkusná nadstavba NothingOS.

Displej: 6.7″ OLED, 2412 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence

Čipset: Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 8/12 GB

Úložiště: 128/256/512 GB

Fotoaparáty: 50 MP hlavní + 50MP ultraširokoúhlý

Baterie: není specifikováno

Operační systém: Android 13

Google Pixel 8

Google Pixel 8 vyšel teprve nedávno a po právu patří do tohoto seznamu. Měl jsem možnost testovat Pro variantu, kterou jsem si naprosto zamiloval a i klasický Pixel 8 rozhodně má co nabídnout. Má vše co Pro, s výjimkou teleobjektivu, některých AI funkcí a Pro režimu v aplikaci Fotoaparát Pixel. Pro někoho určitě bude výhodou velikost, telefon je nepatrně větší než Galaxy S23. Z mého pohledu nabízí Pixel nejlepší uživatelský zážitek, který je nově umocněn o extra dlouhou podporu až do roku 2030. Z mého osobního hlediska má také nejlepší hlavní fotoaparát ze všech mobilů do 20 tisíc.

Displej: 6.2″ OLED, 2400 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence

Čipset: Google Tensor G3

RAM: 8 GB

Úložiště: 128/256 GB

Fotoaparáty: 50 MP hlavní + 12MP ultraširokoúhlý

Baterie: 4575 mAh

Operační systém: Android 14

Cena: 799 eur (asi 19 600 korun)

Google Pixel 7 Pro

No a pokud je na vás Pixel 8 moc malý a chcete teleobjektiv, můžete s klidem sáhnout i po loňském Pixelu 7 Pro. Ten se dá v Česku koupit pod 20 tisíc, musíte se smířit s o něco horším výkonem a nic moc výdrží, ale na druhou stranu dostanete výborný displej a vlajkovou soustavu foťáků včetně teleobjektivu. Jestliže si ale chcete telefon nechat delší dobu, vezměte na vědomí, že Pixel 7 dostane už jen dvě hlavní aktualizace Androidu.

Stabilní One UI 6 s Androidem 14 by mohlo vyjít už příští týden! Jaké mobily ho dostanou první? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Displej: 6.7″ OLED, 3120 x 1440 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence

Čipset: Google Tensor G2

RAM: 8/12 GB

Úložiště: 128/256/512 GB

Fotoaparáty: 50 MP hlavní + 48MP teleobjektiv + 12MP ultraširokoúhlý

Baterie: 5000 mAh

Operační systém: Android 14

OnePlus 11

OnePlus 11 je výborný telefon ve všech směrech. Má kvalitní fotoaparáty Hasselblad, ale také Snapdragon 8 Gen2 a výborný OLED displej. Na náš trh přišlo v únoru letošního roku za 23 999 korun, nyní jej můžete koupit za 18 490 korun, což je mnohem lepší nabídka, telefon navíc obdrží 4 hlavní aktualizace Androidu a 5 let bezpečnostních záplat.

Displej: 6.7″ OLED, 3216 x 1440 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence

Čipset: Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 8/12/16 GB

Úložiště: 128/256/512 GB

Fotoaparáty: 50 MP hlavní + 32MP teleobjektiv + 48MP ultraširokoúhlý

Baterie: 5000 mAh

Operační systém: Android 13

Jaký telefon byste si vybrali do 20 tisíc korun?