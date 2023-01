Motorola se loni na podzim vytáhla s novými telefony řady Edge 30. Mezi nimi byl i model Motorola Edge 30 Neo. Ten cílí na uživatele, kteří za telefon nechtějí dát více než 10 000 korun a zároveň chtějí vyvážený kus hardwaru. Telefon vyniká zejména díky skvělému displeji s P-OLED technologií, ale třeba také bezdrátovému nabíjení a netradičními barevnými provedeními, na kterých spolupracovala Motorola s Pantone.

Obsah recenze Motorola Edge 30 Neo

Obsah balení Motorola Edge 30 Neo

Balení telefonu Motorola Edge 30 Neo je unikátní. To, zda se vám bude zamlouvat nebo nikoliv je čistě subjektivní pohled. Samotná krabička i její vnitřek je tvořen z ekologických materiálů a zároveň zde naleznete vše, co budete potřebovat. Hovoříme o rychlém 68W nabíjecím adaptéru, USB-C kabelu, plastovém obalu, brožurkách i sponce na vysunutí SIM karty. Právě nabíjecí adaptér už nebývá u mobilů zvykem, takže je rozhodně potřeba ocenit, že se Motorola, respektive Lenovo nevymlouvalo na ekologii, vyrobilo (dle našeho názoru) pěkné eko balení a zároveň dodala vše, co byste ještě před pár lety považovali za standard.

Kvalita zpracování a vzhled

Motorola Edge 30 Neo přichází v několika unikátních barvách. Nám přistála na recenzi černá, zvaná Black Onyx. K dispozici jsou další tři – Very Peri (fialová), Ice Palace (stříbrná) a Aqua Foam (zelená). Tyto varianty Motorola vytvořila ve spolupráci s barvami Pantone, což je za nás super nápad. Zejména fialová verze vypadá velice zajímavě, ale ani námi testovaná černá rozhodně nenudí, což poznáte poté, co budete telefon několik minut držet v ruce.

rozměry 152,9 x 71,2 x 7,75 mm

váha 155 gramů

certifikace IP52

plastová konstrukce

barevné varianty Pantone

Záda i rám jsou vyrobeny z plastu, což ale není nutně špatně. Telefon působí v ruce i přes levnější materiály prémiově a kvalitně. Samotný povrch je sice poměrně kluzký, ale na dotyk velmi příjemný a vůbec jej nelze srovnávat s levnými plastovými telefony za pár tisíc. Použití plastu navíc snížilo celkovou váhu mobilu, která činí 155 gramů. To je o 12 gramů méně, než v případě kompaktní vlajky Galaxy S22 a pouze o 12 gramů více, než váží z dnešního pohledu absurdně malý Pixel 4a.

Samotné rozměry 152,9 x 71,2 x 7,75 mm napoví, že jde na dnešní poměry o menší telefon. Nazývat jej kompaktním by bylo možná přehnané, ale pokud máte dost všech lopat, ze kterých vás při delším brouzdání bolí ruce, určitě bude tento kousek příjemným osvěžením. Snad jediná výtka míří k certifikaci IP52, která před vodou ochrání jen částečně.

Další pochvala míří ke stereo reproduktorům, které hrají na svou cenovou kategorii velmi kvalitně. Stereo efekt je poměrně silný, čemuž dopomáhá i podpora Dolby Atmos, která má v telefonu i vlastní aplikaci. Sluší se dodat, že by telefonu slušel audio jack, který bohužel chybí.



Kvalita displeje

Novinka od Motoroly se může pochlubit naprosto úžasným displejem. Jde konkrétně o 6,28palcový P-OLED panel s rozlišením 2400 x 1080 pixelů (Full HD+) a 120Hz obnovovací frekvencí. Na papíře tedy vypadá jako standardní displej, který je u Xiaomi, Samsungu a dalších značek v podobné cenové kategorii samozřejmostí. Naprosto nás ale nadchnula jeho barevná přesnost, zejména v režimu přirozených barev, který optimalizuje barvy podle obsahu na obrazovce.

6,28palcový P-OLED displej

rozlišení 2400 x 1080 pixelů (Full HD+)

120Hz obnovovací frekvence

čtečka otisků prstů v displeji

Slušný je i maximální jas, který činí 500 nitů, ve špičce se pak blíží 1000 nitům. To se ale bavíme o přehrávání HDR obsahu. Motorola umožňuje tři nastavení obnovovací frekvence displeje – automaticky, 60 a 120 Hz. První zmíněný přitom funguje poměrně zvláštně, jelikož hromada aplikací, včetně sociálních sítí běžela na 90 Hz.

My jsme telefon používali povětšinu času v režimu 120 Hz, což mělo za následek o něco nižší výdrž, na druhou stranu nešlo o dramatický rozdíl. Zmínit musíme rovněž čtečku otisků prstů, která funguje velmi svižně a v 99 % případů. Její umístění je možná příliš nízko, ale to je spíše otázka zvyku.



Hardware a výkon

Při pohledu na papírové specifikace by se mohlo zdát, že Motorola Edge 30 Neo svým hardwarem nijak neoslní. Pod jeho kapotou nalezneme čipset Qualcomm Snapdragon 695 s podporou 5G sítí v kombinaci s 8 GB RAM a 128GB úložištěm. Díky skvěle vyladěné nadstavbě My UX, která je postavena okolo Androidu 12 však telefon šlape jako hodinky. Při běžném používání je i na poměry vyšší střední třídy extrémně plynulý, podobně jako třeba Google Pixel 6a.

Qualcomm Snapdragon 695 5G

8 GB RAM

128GB úložiště

Co se týče hrubých čísel, v benchmarku Geekbench si odnesl na jedno jádro skóre 669 bodů, ve vícejádrovém testu pak dosáhl na 1974 bodů. Shodneme se na tom, že jde o průměrné hodnoty, což odráží i výkon ve hrách. Ten sice není vyloženě špatný a s většinou dobře odladěných titulů si hravě poradí.

Pak ale přijde na řadu něco náročnějšího a o poznání hůře vyladěného, jako je třeba Genshin Impact či Apex Legends: Mobile a telefon má docela problém. Hry běží i na nízké detaily na nižší snímky (cca. 25-40 fps). Jestliže ale nejste vyloženě hráči těchto náročných titulů, nebudete si na nedostatek výkonu stěžovat a naopak oceníte svižnost systému.



Prostředí

Jak už bylo naznačeno, Motorola opět vsadila na nadstavbu My UX. V době, kdy většina výrobců přesedlává na Android 13 je trochu zklamáním, že zde stále není dostupná aktualizace na nový systém. Na druhou stranu společnost potvrdila, že se i na Neo verzi podívá a to v dohledné době. Telefon má jinak zaručené dva roky aktualizací, což je průměr. Pokud vám vyhovuje prostředí čistého Androidu, budete se cítit jako ryba ve vodě. Nadstavba je navíc obohacena o některé fajn funkce, které v čistém Androidu nejsou.

Oceňujeme rychlé spuštění svítilny, což provede dvojím zatřesením, což dává smysl. Co uděláte s baterkou, která bliká a začíná jí docházet šťáva? Za zmínku stojí také snímek pořízení obrazovky po přiložení třech prstů na displej, či možnost nastavení spuštění vámi nadefinované aplikace po poklepání na záda.

Potěší rovněž fakt, že se i do střední třídy dostala služba ready for, která je konkurentem pro Samsung DeX a dokáže vám tak na monitoru či televizoru zobrazit desktopové prostředí a pracovat produktivněji.



Výdrž baterie

Výdrž obstarává v případě Motoroly Edge 30 Neo baterie o kapacitě 4020 mAh s podporou 68W drátového a dokonce také 5W bezdrátového nabíjení. Pravda, bezdrát není nejrychlejší, ale můžeme být rádi, že ho tu vůbec máme. Do této cenové kategorie jej totiž většina ostatních výrobců neimplementuje. Výdrž jako taková je pak zcela standardní a nevyčnívá pozitivně, ani v negativně. Pokud budete mobil obsluhovat zcela standardně, což v našem případě znamená práce s e-maily, brouzdání po sociálních sítích, čtení textu, chatování a občasný (video)hovor, dostanete se bez problému na jeden celý den.

Díky energeticky efektivnímu čipu a dobré vyladěnosti má telefon také poměrně dobrou stand-by spotřebu, kdy vám za noc ubyde něco mezi 4 – 6 % kapacity. V případě mírnějšího používání tedy zvládne i dopoledne druhého dne. A když se vybije? Prostě sáhnete po tom rychlém 68W adaptéru a začnete nabíjet. Z 0 na 100 % se dostanete asi za 40 minut, za 15 minut dobijete více než 50 %, což vám opět vystačí na většinu dne. Není to sice nejrychlejší nabíjení ve své kategorii, stále jde však o nadprůměrné hodnoty, které rozhodně oceníte.



Fotoaparáty

Motorola Edge 30 Neo disponuje dvěma fotoaparáty na zadní straně. Ano, “pouze” dvěma. Za nás je to jenom dobře, jelikož hloubkové a makro kamerky jsou povětšinou v levnějších telefonech pouze pro marketingové účely a většina uživatelů je nikdy nepoužije. Žádný “čtyřnásobný fotoaparát” zde tedy nehledejte. Hlavní senzor disponuje rozlišením 64 Mpx a potěší také optická stabilizace obrazu.

Dokáže fotit poměrně dobré a barevně věrně snímky, zejména pokud na něj dopadá dostatek světla. Za zhoršených podmínek se dostavuje šum a lepší bychom si dokázali představit i noční režim. Dost podobné výsledky jsme zaznamenali i u 13Mpx ultraširokého senzoru, který je schopen vyfotit solidní, ale také nepříliš povedenou fotku plnou slitých detailů. Potěší však fakt, že s ním můžete fotit makro snímky, které vůbec nevypadají zle.