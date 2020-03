Jaké provedení předního foťáku se vám líbí? (Víkendová hlasovačka)

Je tu sobota a za námi jeden z nejhektičtějších týdnů tohoto století. Na SvětAndroida.cz je ale svět ještě v pořádku, takže přinášíme další díl našeho seriálu, ve kterém mají hlavní slovo naši čtenáři. Dnes se budeme ptát, jaké provedení předního foťáku se vám líbí nejvíc.

Obsah článku

Různá provedení předního foťáku

Nebudeme se tentokrát vracet až do dob tlačítkových telefonů, ale začneme v roce 2007, kdy Apple představil svůj první iPhone. Ten měl na zádech fotoaparát s rozlišením 2 Mpx, ale na přední straně bylo jen tlačítko a výřez pro reproduktor. O rok později přišel první chytrý telefon s Androidem – HTC Dream, známý také pod označením T-Mobile G1. Ani ten však předním foťákem nedisponoval.

HTC Dream neměl přední fotoaparát

Přední fotoaparát se objevil až o něco později a své místo našel v prostoru nad obrazovkou. V té době totiž ještě výrobci neusilovali o co nejtenčí rámečky. Nebyl k tomu důvod – telefony s obrazovkami o velikosti mezi 3,5 a 4,5 palci se pohodlně vešly i do drobnější dlaně. To byl i případ iPhonu 4 z roku 2010, u kterého obrazovka zabírala jen 54 % čelní plochy.

iPhone 4 a foťák v rámečku

Tento „status quo“ panoval až do roku 2017, kdy Apple představil iPhone X s dnes již legendárním výřezem. Smyslem tohoto řešení byla snaha o optickou minimalizaci rámečku. První reakce byly převážně negativní, nicméně netrvalo dlouho a tento způsob provedení předního foťáku začali používat i výrobci telefonů s Androidem. Velmi pěkně je to vidět například u Xiaomi – zatímco vlajková loď pro rok 2017 Mi 6 měla ještě přední foťák v rámečku, o rok později přišla Mi 8 s výřezem ve stylu iPhonu.

iPhone X s legendárním výřezem

Další vývoj a experimenty

Od spořádaného vývoje provedení předního foťáku se odchýlilo několik experimentátorů, jejichž cílem bylo eliminovat nevzhledný výřez. Můžeme vzpomenout například Xiaomi Mi Mix 2 s předním fotoaparátem v pravém dolním rohu či Mi Mix 3, jež schoval tuto komponentu do výsuvného mechanismu. S podobným řešením přišel později například Samsung Galaxy A80.

Xiaomi Mi Mix 3 s výsuvným mechanismem

Vývoj se dále ubíral několika směry, přičemž konzervativní větev vsadila na výrazně decentnější kapkovitý výřez, který můžeme vidět například u Xiaomi Mi 9, ale i v mnoha dalších telefonech. O něco odvážnějším řešením je pak takzvaný „průstřel“, jež se stal takřka ikonickým symbolem Samsungu Galaxy S10.

Provedení předního foťáku Samsungu Galaxy S10

Technicky náročnějším řešením, díky kterému lze prakticky zcela eliminovat rámečky kolem obrazovky, je fotoaparát, vysouvající se z horní hrany telefonu. S tímto provedením přišel například OnePlus 7 Pro či Xiaomi Mi 9T a Mi 9T Pro. Pochopitelně jsme ve dvou kapitolách nerozebrali všechna existující provedení předního foťáku, nicméně tato považujeme za hlavní.

OnePlus 7 Pro - provedení předního foťáku

Jaké provedení předního foťáku se vám líbí?

Dostáváme se k anketní otázce pro toto kolo Víkendové hlasovačky a diskuze. Ta tentokrát zní: jaké provedení předního foťáku se vám nejvíc líbí?



V diskuzi pod článkem se zkuste zamyslet třeba nad tím,jednotlivých provedení předního foťáku. Můžete si také trochu zaspekulovat a načrtnout, kam se bude vývoj ubírat dál.

Hlasovačka z minulého týdne

Před týdnem jsme se v rámci Víkendové hlasovačky a diskuze ptali, zda byste si koupili mobil bez Google aplikací. Ohlas na tuto otázku byl značný a do ankety se nakonec zapojilo velice pěkných 179 respondentů.

Koupili byste si mobil bez aplikací Google?

Výsledky jsou sice poměrně vyrovnané, avšak vítězná volba je s náskokem jasná: nadpoloviční většina, přesně 55 %., by si telefon bez aplikací Google nikdy nekoupila. Dalších 15 % by si ho spíše nekoupilo, proti tomu je 12 %, jež by s tím neměly problém a 10 %, kteří by ti možná mobil bez Google aplikací koupili.