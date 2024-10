Telefonní číslo je něco jako adresa. Skládá se z mezinárodní předvolby a vlastního čísla. U telefonního čísla pevných linek zjistíme z prvních číslic aspoň přibližnou oblast, kde se dotyčný nachází. U mobilních čísel je to komplikovanější. Operátoři sice mají přidělené číselné rozsahy, ale za prvé je jich už tolik, že je těžké si je pamatovat a za druhé existuje možnost číslo volně přenášet mezi operátory. Další skupinou jsou různé zpoplatněné služby apod.

Mezinárodní předvolba naproti tomu jasně určuje, o který stát se jedná. Pokud uvidíme na displeji číslo začínající +421, víme, že jde o slovenské telefonní číslo. To samozřejmě neznamená, že se volající na Slovensku nachází. Může být v roamingu a volat vám z úplně jiné země.

Jak volat v rámci jednoho státu

Budeme předpokládat, že máte české číslo (777 111 111) a nacházíte se v dosahu signálu svého českého operátora. Chcete volat někomu, kdo má také české číslo (777 999 999). Nezáleží na tom, kde se dotyčný nachází. Pak stačí, když zadáte jeho telefonního čísla bez předvolby a hovor se spojí.

Pokud předvolbu přesto uvedete (00 420 777 999 999 nebo +420 777 999 999), bude to fungovat také. To znamená, že pokud si budete telefonní čísla ukládat včetně předvolby, ničemu to nevadí. Naopak to může být docela užitečné.

Jak volat ze zahraničí

Pokud se nalézáte v roamingu, je jedno kde, situace se mění. Řekněme, že jste na Slovensku a zadáte telefonní číslo z předchozího příkladu opět bez předvolby. Hovor se pravděpodobně spojí, ale se slovenským účastníkem, který má shodou okolností stejné číslo, pokud takový existuje. Síť jakoby sama doplnila předvolbu státu, ve kterém se právě nacházíte.

Roaming Roaming je služba, která umožňuje uživatelům mobilních telefonů využívat svůj mobilní tarif (volání, SMS, data) i v zahraničí mimo svou domovskou síť. Když uživatel cestuje do jiné země, jeho mobilní zařízení se připojí k místnímu operátorovi, s nímž má jeho domácí operátor uzavřenou smlouvu o roamingu.

Pokud tedy chcete ze zahraničí zavolat domů, musíte bezpodmínečně uvést číslo včetně mezinárodní předvolby. V našem případě +420 777 999 999 nebo 00 420 777 999 999.

Jak zadat mezinárodní předvolbu?

Mezinárodní předvolbu zadáme před vlastní telefonní číslo a uvedeme ji buď znaky 00 (dvě nuly) nebo + (na většině telefonů ho zadáme dlouhým stiskem klávesy 0).

Jak volat do zahraničí

Pokud voláme do jiné země, než ve které se nacházíme, bez předvolby se opět neobejdeme. Pravidla jsou stejná jako v případě, že voláte ze zahraničí. Pozor na to, že volání domů je v tomto případě z hlediska zadávání čísel vlastně zahraniční hovor.

Jak je vidět, volání na infolinku se spojí, ať už předvolbu zadám nebo ne, na jejím tvaru také nezáleží.

Kolik to stojí?

Možná vás poslední věta předchozího odstavce vyděsila. Pojďme si to raději ujasnit. V současnosti platí pravidlo, díky kterému v rámci EU voláme za stejné ceny, jakoby šlo o hovor v rámci ČR. S jistým omezením to platí i na data. Pokud jste tedy v Evropské Unii (+ Velká Británie), platíte stejnou částku, jako byste volali z domu. Když budete volat na česká čísla a máte neomezené hovory, voláte zdarma. A to, i když voláte bráchovi, který se sluní na pláži vedle vás.

Jiná situace ale nastane, když si budete chtít po telefonu objednat pizzu. V tom případě nemusíte zadávat mezinárodní předvolbu, protože voláte v rámci jednoho státu, ale platíte za mezinárodní hovor! Nejhorší, co můžete udělat, je zavolat v zemi mimo EU do jiné cizí země. Já potřeboval jednou něco na infolince rakouských aerolinií, když jsem byl v Srbsku a pár minut hovoru vyšlo na asi 200 Kč.

Konkrétní podmínky, zvláště pokud jste mimo EU, se liší operátor od operátora a země od země. T-Mobile dělí svět do 5 zón, O2 do EU, zbytek Evropy a zbytek světa, Vodafone má nabídku vyloženě podle konkrétních zemí. V případě, že cestujete mimo EU, je určitě lepší se informovat o aktuálních podmínkách u svého operátora.

Mezinárodní předvolby

V tabulce níže jsou všechny mezinárodní předvolby. Pro rychlejší orientaci můžete kliknutím na písmenko skočit přímo do příslušné části abecedy.

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z

Stát Předvolba A Afghánistán 93 Albánie 355 Alžírsko 213 Americká Samoa 684 Andorra 376 Angola 244 Argentina 54 Arménie 374 Aruba 297 Ascension 247 Austrálie 61 Ázerbájdžán 994 B Bahrajn 973 Bangladéš 880 Belgie 32 Belize 501 Bělorusko 375 Benin 229 Bhútán 975 Bolívie 591 Bosna a Hercegovina 387 Botswana 267 Brazílie 55 Brunej 673 Bulharsko 359 Burkina Faso 226 Burundi 257 C Cookovy ostrovy 682 Č Čad 235 Černá Hora 382 Česká republika 420 Čína 86 D Dánsko 45 Demokratická republika Kongo 243 Diego Garcia 246 Džibuti 253 E Egypt 20 Ekvádor 593 Eritrea 291 Estonsko 372 Etiopie 251 F Faerské ostrovy 298 Falklandy 500 Fidži 679 Filipíny 63 Finsko 358 Francie 33 Francouzská Guayana 594 Francouzská Polynésie 689 G Gabon 241 Gambie 220 Ghana 233 Gibraltar 350 Grónsko 299 Gruzie 995 Guadeloupe 590 Guatemala 502 Guinea 224 Guinea-Bissau 245 Guyana 592 H Haiti 509 Honduras 504 Hongkong 852 CH Chile 56 Chorvatsko 385 I Indie 91 Indonésie 62 Irák 964 Írán 98 Irsko 353 Island 354 Itálie 39 Izrael 972 J Jamajka 1876 Japonsko 81 Jemen 967 Jihoafrická republika 27 Jordánsko 962 K Kambodža 855 Kamerun 237 Kanada 1 Kapverdy 238 Katar 974 Kazachstán 7 Keňa 254 Kiribati 686 Kolumbie 57 Komory 269 Kongo 242 Korejská lidově demokratická republika 850 Korejská republika 82 Kosovo 37744

37745

3777 Kostarika 506 Kuba 53 Kuvajt 965 Kypr 357 Kyrgyzstán 996 L Laos 856 Lesotho 266 Libanon 961 Libérie 231 Libye 218 Lichtenštejnsko 423 Litva 370 Lotyšsko 371 Lucembursko 352 M Macao 853 Madagaskar 261 Maďarsko 36 Makedonie 389 Malajsie 60 Malawi 265 Maledivy 960 Mali 223 Malta 356 Maroko 212 Marshallovy ostrovy 692 Martinique 596 Mauricius 230 Mauritánie 222 Mayotte 269 Mexiko 52 Mikronésie 691 Moldavsko 373 Monako 377 Mongolsko 976 Mosambik 258 Myanmar 95 N Namibie 264 Nauru 674 Německo 49 Nepál 977 Niger 227 Nigérie 234 Nikaragua 505 Niue 683 Nizozemské Antily 599 Nizozemsko 31 Norfolk 672 Norsko 47 Nová Kaledonie 687 Nový Zéland 64 O Omán 968 P Pákistán 92 Palau 680 Palestina 970 Panama 507 Papua Nová Guinea 675 Paraguay 595 Peru 51 Pobřeží slonoviny 225 Polsko 48 Portugalsko 351 R Rakousko 43 Reunion 262 Rovníková Guinea 240 Rumunsko 40 Rusko 7 Rwanda 250 Ř Řecko 30 S Salvador 503 San Marino 378 Saúdská Arábie 966 Senegal 221 Seychely 248 Sierra Leone 232 Singapur 65 Slovensko 421 Slovinsko 386 Somálsko 252 Spojené Arabské Emiráty 971 Srbsko a Černá Hora 381 Srí Lanka 94 Středoafrická republika 236 Súdán 249 Surinam 597 Svatá Helena 290 Svatý Petr a Michal 508 Svatý Tomáš a Princův ostrov 239 Svazijsko 268 Sýrie 963 Š Šalomounovy ostrovy 677 Španělsko 34 Švédsko 46 Švýcarsko 41 T Tádžikistán 992 Taiwan 886 Tanzanie 255 Thajsko 66 Togo 228 Tokelau 690 Tonga 676 Tunisko 216 Turecko 90 Turkmenistán 993 Tuvalu 688 U Uganda 256 Ukrajina 380 Uruguay 598 USA* 1 Uzbekistán 998 V Vanuatu 678 Velká Británie 44 Venezuela 58 Vietnam 84 Východní Timor 670 W Wallis a Futuna 681 Z Zambie 260 Západní Samoa 685 Zimbabwe 263

* Včetně států Anguilla, Antigua, Bahamy, Barbados, Bermudy, Britské panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Guam, Montserrat, Portoriko, Saipan, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago, Turks a Caicos.

Volání přes data

Pokud máte k dispozici data, můžete k volání použít služeb aplikací jako je WhatsApp, Messenger, Viber a mnohé další. Jen pozor na to, že na letištních Wi-Fi někdy nefungují a v zemích jako je Čína nefungují ani mimo letiště. Řešením je v případě Číny tchajwanská SIM, která v Číně funguje, ale neaplikuje se na ni firewall.

Data můžete pořídit snadno nákupem místní SIM například na letišti a nebo předem z domu, pokud má váš telefon podporu eSIM. Skvělé jsou také služby Airalo nebo Revolut, které nabízí levná roamingová data. Stačí ještě doma do telefonu nahrát eSIM a po příletu ji jen zapnout.

Zdroj: T-Mobile, O2, Vodafone