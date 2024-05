Dovolená v zahraničí znamená nemalé výdaje

Ušetřit se dá ale už při výběru hotelu a cesty

Další tipy pak oceníte na místě

Cesta do zahraničí a levné cestování vypadá jako protimluv, ale opak je pravdou. Pokud nejste zkušený cestovatel s desítkami absolvovaných letů, určitě oceníte několik tipů, jak se dá rozumně ušetřit.

Obsah článku

Levné cestování

Pokud plánujete dovolenou dopředu, vyplatí se věnovat čas hledání cesty. Ať už jedete vlakem po Evropě nebo letíte na druhý konec světa, na dopravě se dá hodně ušetřit. My se zaměříme na letecké cestování, které může skrývat různé nástrahy. Předpokládáme, že si cestu zařizujete sami. Pokud cestujete s nějakou cestovkou, stačí být včas na místě srazu.

Student Agency

Letenky vyhledávejte s předstihem. Čím blíž je datum odletu, tím vyšší jsou ceny. Můžete využít například web Student Agency, kde najdete konkrétní spoj. Zadáváte místo odletu a příletu. Vyhledávač sám nastaví jistou toleranci jak v lokalitě, tak v datumu. To znamená, že když zadáte let z Prahy do Soulu, odlet 14.6. a návrat 22.6., služba vám klidně najde lety z Vídně i o několik dnů dřív nebo později.

Ďábel se skrývá v detailu. Nejprve se zaměříme na informaci o odbaveném zavazadle. To je ten velký kufr, který letí v podpalubí. Pokud není v ceně, je třeba za něho zaplatit zvlášť. Druhá věc jsou přestupy. Nejde jen o počet, ale také o dobu, kterou na přestup máte. Když se podíváte na detaily druhého spoje, vidíte, že cestou tam budete čekat 5 a půl hodiny v Amsterdamu, ale cestou zpět budete přestupovat hned 2x. Poprvé v Japonsku v Osace, kde strávíte 14 a půl hodiny a podruhé v Paříži, kde budete mít jen hodinu a 40 minut. Oba tyto přestupy jsou problém. První je v délce, protože 14 hodin je fakt hodně. V některých destinacích se dá vyrazit mimo letiště, ale je třeba si ověřit, jestli nepotřebujete vízum. V Číně bylo třeba pravidlo, že vízum bylo třeba pokud jste na letišti strávili víc než 12 hodin. Druhý přestup by mohl být naopak příliš krátký v případě, že byste si museli sami přesouvat odbavené zavazadla, viz další odstavec.

Druhá věc je místo přestupu. Když jsem letěl do Soulu, měl jsem možnost přestupu v Pekingu. Jenže to bych do Jižní Koreje přiletěl z Číny a tehdy chtěli v takovém případě test na COVID. Když vynechám, že nechcete v zemi, kde nepřečtete ani písmenko, řešit nějaké testy, jsou tam tak drahé, že by se let opravdu dost prodražil. Nezbývá, než věřit, že toto už nikdy nebudeme muset řešit. Informujte se tedy vždy o aktuálních omezeních, které by se netypických lokalit mohly týkat.

Kiwi

Další možností je Kiwi.com, který ale funguje jinak a trochu dobrodružněji. Zatímco Student Agency vám prodá jednu letenku, u Kiwi záleží na konkrétním spoji jestli bude vše na jedné letence nebo bude těch letenek víc.

Stejně tak buďte ve střehu ohledně odbavených zavazadel. Pokud si koupíte letenku s přestupem přes Kiwi.com, závisí, zda bude vaše zavazadlo automaticky přesunuto na další let na tom, jak jsou lety organizovány. Pokud jsou vaše lety částí jednoho spojeného itineráře pod jedním rezervačním kódem a letecké společnosti mezi sebou mají dohody o přesunu zavazadel, obvykle se o přesun zavazadel postará letecká společnost a nemusíte si o to dělat starosti.

Avšak, Kiwi.com často nabízí tzv. „self-transfer“ možnosti, kde jsou lety kombinovány z různých rezervací a leteckých společností, které nemusí mít vzájemné dohody o přesunu zavazadel. V takovém případě budete muset po příletu na přestupním letišti vyzvednout své zavazadlo a znovu ho odbavit pro další část vaší cesty.

Skyscanner

Web Skyscanner je další možností, jak porovnat ceny letů. Kromě toho, že najde letecké spojení, umožní se i zaregistrovat a nechat si poslat oznámení o změně ceny letenky.

Skyscanner Flights Hotels Cars Skyscanner Ltd

Google Letenky

Google Flights je zajímavý tím, že nejprve hledá cestu přesně podle zadání, ale nabídne změnu, pokud je výhodná. Můžete si také vybrat cestu se zohledněním nižších emisí.

Ultra levné letenky

Existují weby nebo profily na sociálních sítích, kde hlídají mimořádně levné letenky do různých destinací. Zatímco předchozí scénář vycházel z předpokladu, že chcete být na konkrétním místě v konkrétní dny, tady se bavíme o tom, že vás napadne, že byste prostě někam vypadli a je vlastně jedno kam. V takovém případě se můžete podívat na Levné letenky nebo Honzovy letenky.

Jak to dělám já

Osvědčilo se mně najít si spoj pomocí nějakého vyhledávače a pak přejít na stránky letecké společnosti a koupit letenku tam. Cenově to vycházelo zatím vždy stejně a měl jsem garanci návaznosti při přestupech. I tak ale doporučuju ověřit si, jestli za vás letecká společnost zařídí přesun zavazadel, zvláště pokud lety provozují různé společnosti.

Na čem se dá ušetřit

Jak už bylo zmíněno, ceny letenek nejsou pevné. Mění se podle toho, jak moc dopředu letenky kupujete a podle obsazenosti. Nákup tedy neodkládejte.

Dalším místem, kde se dá ušetřit, jsou zavazadla. Letenka s odbaveným zavazadlem stojí víc, než jen s příručním. Dokonce existují letenky jen s malinkým batůžkem bez pořádného příručního zavazadla a jak dokázal můj kolega nedávno, dá se takto podniknout velikonoční pobyt v Londýně s manželkou a dvěma dětmi, zvláště pokud si pak najdete bydlení s pračkou.

Transfer z letiště

Zjistěte si dopředu, jak se dostanete z konkrétního letiště na místo pobytu. V každé zemi je výhodný jiný typ dopravy, Mapy Google vám poradí. Například pro Londýn Gatwick je nejlepší vlak, pro Heathrow je výhodnější metro. V Dubaji je zase státní taxi atd.

Na čem nešetřit

Pokud letenka umožňuje za rozumný příplatek možnost storna nebo přebookování (změny termínu), zvažte tuto možnost. Zvláště v exotičtějších zemích se může hodit, pokud můžete posunout let o den dříve nebo později.



Ubytování

Pokud nejste vyložený dobrodruh, který si hledá bydlení až na místě nebo necestujete do zemí, kde o internetu ani neslyšeli, můžete využít různé ubytovací služby.

Airbnb

Původní idea byla taková, že lidé budou nabízet přebytečný pokoj nebo celý byt, když zrovna odjedou. Oni něco vydělají a vy tak získáte většinou levnější ubytování spolu s jistou autentičností. Tato idea bohužel vymizela, ale i tak se přes Airbnb dá stále sehnat levnější ubytování. Výhodou je systém recenzí, takže vidíte předem, kdyby s poskytovatelem nebylo něco v pořádku. Já měl vyloženě štěstí na skvělý byt v Soulu, kdy jsem za dvě noci zaplatil asi 3000 Kč a měl jsem k dispozici plně vybavený byt v centru města.

Hotely

Pokud cílíte vyloženě na hotel, určitě zkuste například Booking.com. Můžete vyhledávat podle mnoha parametrů a většinou dostanete lepší cenu, než kdybyste oslovili hotel napřímo. Opět je k dispozici propracovaný systém recenzí a občas narazíte na vyložený poklad. Pozor si dejte na případné další poplatky, já třeba narazil na to, že hotel v centru Berlína byl sice opravdu levný, ale za snídani, která se platila zvlášť až po příjezdu, chtěli 500 Kč na osobu a den. Na druhou stranu, nikdo nám ji nenutil.

Pokud z nějakého důvodu nemáte rádi Booking.com, další ověřenou službou je Hotels. Nabízí podobné služby, někdy je levnější, někdy ne. Doporučujeme vyhledat bydlení na více službách, někdy narazíte na stejné ubytování za různých podmínek.

Při porovnávání si pohlídejte, že porovnáváte například stejný typ pokoje a stejná pravidla pro případně změny nebo storna.



Cizí měna

Znáte Revolut? Je to finanční technologická společnost založené ve Velké Británii, která získala bankovní licenci od Banky Litvy a poskytuje zajímavé služby. Nás bude teď zajímat hlavně to, že když si založíte účet u Revolutu, dostanete fyzickou platební kartu, kterou lze samozřejmě integrovat do Google Peněženky. Můžete mít účty v různých měnách a pokud převádíte peníze mezi účtem v Kč např. na Eura, dostanete lepší kurz, než kdybyste využili jiné postupy. Stejně tak při výběru z bankomatu vybíráte v místní měně, což je sice levnější, ale karta se tváří jako zahraniční a některé bankomaty si účtují poplatek cca 10 €.

Revolut

Tip: pokud cestujete někam o víkendu, převeďte si peníze na Revolut účet už ve čtvrtek, protože o víkendu jsou kurzy malinko méně výhodné.

Revolut - Mobile Finance Revolut Ltd

Když chcete být online

Pokud cestujete po zemích EU, není co řešit. Máte k dispozici volání a internet jako kdybyste byli v ČR. Jen u dat pozor, data v roamingu mají jiné omezení než v ČR. Operátoři ho uvádí v ceníku, dá se ale aspoň zhruba odhadnout pomocí následujícího postupu: Limit dat = 2 × (Cena tarifu bez DPH/Velkoobchodní cena za GB)

Velkoobchodní cena za GB je maximální cena, kterou mohou operátoři účtovat navzájem za data v roamingu, a je pravidelně aktualizována EU. Například, pokud máte tarif za 20 € měsíčně (bez DPH) a velkoobchodní cena za GB je 2 €, váš roamingový limit by se vypočítal jako: Limit dat = 2 × (20/2) = 20 GB.

Datový limit pro EU

Limit pro roaming se aplikuje jak u datových balíčků s konkrétní porcí dat, ta v zahraničí bude pravděpodobně menší, než pro ČR, tak pro datově neomezené tarify. Například pro nejvyšší tarif u T-Mobile bez jakéhokoliv omezení dat se pro EU spočítá limit takto: cena za tarif je asi 1000 Kč => 830 Kč bez DPH => 33 €. Tzn. limit by měl být 66 GB, ale protože neznám aktuální cenu za GB, je to jen odhad. Po kontrole v aplikaci Můj T-Mobile to zhruba sedí, limit je 60 GB. Zdůrazňujeme, je to jen odhad, pro přesný limit je třeba se informovat u operátora.

Pozor, pokud cestujete do Švýcarska, Lucemburska, Monaka a dalších zemí, které přestože jsou v Evropě, nejsou v EU! Zapomenutý roaming se tam může hodně prodražit.

Složitější a bolestivější pro vaše peněženku to může být, pokud se rozhodnete cestovat mimo země EU. Na ceník dat v roamingu se raději ani nedívejte a pozor, platí se i za příchozí hovory. Pro takové příležitosti je jednoznačně nejlepší pořídit si SIM nějakého místního operátora. Pro běžné destinace platí, že SIM pořídíte snadno na letištích, což mohu doporučit pokud vás mobil nepodporuje eSIM a nebo využít možností, které vám dává právě eSIM.

Pokud váš mobil eSIM podporuje, máte vyhráno. Můžete využít buď služeb Airalo nebo Revolutu (existují i další, ale tyto dvě služby máme ověřené). Obě tyto služby poskytují služby operátora v mnoha zemích za velice rozumné ceny. Například 10 GB dat s platností 30 dnů v Dubaji vás vyjde na cca 500 Kč.

Airalo: eSIM Travel & Internet Airalo

Stačí se vybrat příslušnou zemi a tarif, zaplatit a dostanete QR, který oskenujete, případně nastavíte v aplikaci a načtete eSIM do telefonu. Pozor na to, že pro tuto operaci musíte být online, proto to udělejte ještě doma. Na druhou stranu u tarifů je limit, dokdy ho musíte aktivovat, takže nemá cenu kupovat eSIM půl roku dopředu, propadly by vám. To, že eSIM nahrajete do mobilu, neznamená, že je hned aktivní, musíte na příslušný tarif přepnout. To už stačí udělat v cílové zemi. Hlavně si nezapomeňte vypnout datový roaming u své hlavní SIM, pokud ji ponecháte aktivní! Jak Airalo tak Revolut lze ovládat i z aplikace.

Pozor ještě na jednu věc: tyto eSIM jsou datové. Nejde z nich volat a posílat SMS. V Jižní Koreji jsem narazil na to, že pro použití taxi musím do příslušné aplikace zadat kód ze SMS, který mně nedorazil, takže jsem byl v háji.



Mějte přehled

Tohle si musíte už hlídat sami. Nadhodíme několik tipů: nezaručí vám vaše platební karta levnější vstup do letištních salónků? Nedostanete slevy na vstupném?

T-Money karta Soul

V některých regionech nabízí různé karty pro turisty, se kterými pak můžete ušetřit na vstupném i jízdném. Pokud cestujete do exotičtější destinace, informujte se o cenách a organizaci dopravy. Metro nebo autobus bude určitě levnější, než taxi. Najděte si aplikace pro MHD, které vám mohou ušetřit peníze a také čas, protože jízdenku pak koupíte přímo v aplikaci.

Než utratíte peníze za pojištění, ověřte si, co všechno pokrývají pojistky, které už máte a jestli další pojistka u vaší pojišťovny nevyjde levněji, než nová pojistka jinde.

Jak šetříte na dovolené vy?