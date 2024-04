Nové aktualizace Map Google a Vyhledávání podporují udržitelné cestování

Vedle jízdy autem se nyní navrhnou i alternativní způsoby dopravy a informace o emisích u letů

Toto poskytne lidem informace, potřebné k výběru alternativy s nižšími emisemi uhlíku

Čím dál více lidí zohledňuje ekologické dopady toho, co dělají a snaží se o co nejmenší uhlíkovou stopu. Naproti tomu zároveň čím dál více lidí využívá možnosti cestování, ať už pracovně nebo soukromě. Google se snaží vyjít vstříc oběma skupinám a nabízí novou funkci, která umožňuje zohlednit dopady cesty na přírodu a pomáhá najít ekologičtější alternativy.

Udržitelné cestování

Google spouští v Mapách funkci, která vedle tras pro cestu autem zobrazuje návrhy na veřejnou dopravu nebo chůzi, pokud je doba jízdy srovnatelná a praktická. Tato funkce bude v nadcházejících týdnech k dispozici ve více než patnácti městech po celém světě: Amsterdamu, Barceloně, Londýnu, Montrealu, Paříži, Římu, Sydney, Berlínu, Bruselu, Budapeště, Kolína nad Rýnem, Dublinu, Hamburgu, Madridu, Melbourne, Miláně, Mnichově a Curychu.

Rozšiřuje se také funkce Vyhledávání, která vám pomůže najít informace o trasách dálkových vlaků, a přidána bude také podpora pro autobusy. Pokud vyhledáte například „vlak z Bostonu do Filadelfie“, můžete rychle zobrazit jízdní řády a ceny jízdenek přímo na stránce s výsledky spolu s odkazy pro dokončení rezervace. Tato funkce je nyní k dispozici pro vlaky ve 38 zemích (Austrálie, Rakousko, Bangladéš, Bělorusko, Belgie, Kanada, Chorvatsko, Česko, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Indonésie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kazachstán, Lucembursko, Malajsie, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Thajsko, Turecko, Ukrajina, Spojené království, Spojené státy) a dálkových autobusových linek v 15 zemích (Brazílie, Kanada, Chile, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Japonsko, Mexiko, Polsko, Španělsko, Švédsko, Ukrajina, Spojené království, Spojené státy).

U některých destinací nemusí být zřejmé, kdy jsou vlaky dobrou alternativou k létání. Proto Google v loňském roce začal zavádět návrhy tras vlaků v případě, že ve Vyhledávání hledáte lety. V nadcházejících měsících se vám tyto návrhy tras vlaků zobrazí také při používání Letenek Google, takže je snadné najít udržitelnější možnost bez ohledu na to, kde začnete hledat.

Emise u letecké dopravy

Někdy je létání opravdu jediným praktickým způsobem, jak se dostat z bodu A do bodu B, ale dopad vaší cesty na životní prostředí se může značně lišit v závislosti na tom, jaký let si vyberete. S Letenkami Google již nyní můžete ve výsledcích vyhledávání vidět odhadované emise pro téměř každý let a filtrovat podle možností s nižšími emisemi.

Google Sustainability | Travel more sustainably | Google Hotels

Tyto odhady vycházejí z modelu Travel Impact Model (TIM), což je metodika, kterou Google zveřejnil v roce 2022 pro předpovídání emisí na cestujícího z letu. Aby byly tyto informace ještě dostupnější, jsou nyní odhady TIM k dispozici také prostřednictvím vývojářského rozhraní API, které umožňuje jakékoli aplikaci nebo webové stránce zobrazovat letové emise, a také doplňku Google Sheets a kalkulačky na webu TIM.

Zohledňujete při svých cestách ekologii?

Zdroj: TIM, Blog Google