Nový chytrý zvonek TL-DB54H od TP-LINK vydrží až rok bez nabíjení

Podporuje rozpoznávání lidí a infračervený noční režim

Nabízí oboustrannou komunikaci přes aplikaci, 4MP kameru a 3denní záznam v cloudu

TP-LINK představil nový chytrý zvonek s označením TL-DB54H. Kromě běžných vlastností, které u podobného zařízení očekáváme, nabízí speciální režimy šetření baterie, kdy pomocí AI slibuje výrobce dosažení až roční výdrže.

Chytrý zvonek umí pracovat ve třech režimech. V režimu reálného času pořizuje videozáznamy a vydrží asi 2 měsíce. Pokud ho přepneme do standardního úsporného režimu, zvýší se výdrž na téměř půl roku a ve speciálním super úsporném režimu by měl vydržet až rok, a to s pomocí umělé inteligence.

Zvonek podporuje oboustrannou komunikaci pomocí mobilní aplikace. Pokud chcete, můžete si nechat změnit hlas. Rozlišení obrazu je 4 MP (2.5K) s úhlem záznamu 120° a zvonek umožňuje zaznamenávat obraz v 3denní smyčce v cloudu. Jediným problémem by mohla být provozní teplota, která je -10 °C – 50 °C. Přece jen teploty u nás klesají občas i níž.

Parametry

Specifikace Popis Rozlišení snímače 4MP snímač, široký úhel pohledu Noční vidění 5m infračervené HD noční vidění, automatické přepínání den/noc PIR sledování PIR infračerveného sledování, automatické probuzení a nahrávání při detekci pohybu Reproduktor Vnitřní reproduktor s vysokou hlasitostí, výběr různých vyzvánění Aplikace Dálkový náhled přes aplikaci, zprávy o poplachu Hlasový hovor Hlasový hovor, podpora změny hlasu a automatických hlasových odpovědí Detekce pohybu Detekce pohybu osob, podpora upozornění na zprávy v aplikaci Upozornění na návštěvy Upozornění na návštěvy, rozpoznávání známých a neznámých osob Baterie Napájeno lithium-iontovou baterií 4000mAh, ve standardním režimu vydrží 4 měsíce Cloudové úložiště Podpora 72 hodinové zkušební služby cloudového úložiště Velikost venkovní jednotky 157,9 mm x 60,2 mm x 37,7 mm Velikost vnitřní jednotky 65,8 mm x 41,4 mm x 27,2 mm Připojení Frekvenční pásmo Wi-Fi: 2,4 GHz Vnitřní jednotka: 433MHz Senzor 1/3″ CMOS, f/2.2 Záznam Kódování videa: H.265 Infračervené noční vidění: 5 metrů Denní a noční spínání: Typ IR filtru ICR

Výdrž baterie podle režimu

Pracovní režim Výdrž baterie Poznámka Režim reálného času: 74 dní Podporuje reálné videozáznamy Standardní úsporný režim: 130 dní Nepodporuje reálné videozáznamy Super úsporný režim: 388 dní S použitím automatického rozpoznávání AI a požadavků na úsporu energie

Cena a dostupnost

Chytrý zvonek se nyní prodává pouze na JD.com, globální dostupnost není potvrzena.

Zdroj: Gizmochina, TP-LINK