Nový iPad Pro dokazuje, že běžný uživatel počítač nepotřebuje

Už je to týden, co Apple vydal své nové produkty a mezi ty nejkomentovanější patří bezesporu nový iPad Pro 2020. Konkrétně jeho nová klávesnice s trackpadem a funkce systému iPadOS 13.4. Jablečný gigant totiž čím dál častěji poukazuje na to, že pro běžného uživatele je iPad mnohem pohodlnější zařízení, než notebook.

Nový iPad Pro 2020 přináší samozřejmě větší výkon. Tiká v něm čipset Apple A12Z Bionic, kterému sekunduje 6 GB operační paměti RAM. V procesoru je celkem osm jader a stejný počet nalezneme i v grafickém čipu. Součástí A12Z Bionic je také Neural Engine, který slouží ke strojovému učení. Apple tvrdí, že je nový iPad výkonnější než většina prodávaných Windows laptopů. Pojďme se podívat na přední stranu. Tu pokrývá buď 11″ či 12,9″ displej s rozlišením 2388 x 1668, respektive 2732 x 2048, což dává jemnost 264 pixelů na palec. Nechybí samozřejmě podpora 120 Hz či technologie True Tone.

iPad Pro — Your next computer is not a computer — Apple

Na zadní straně nalezneme fotoaparát, který se nápaditě podobá modulu z iPhonů 11. Hlavní snímač disponuje rozlišením 12 megapixelů, přičemž nechybí nový, ultraširokoúhlý objektiv s rozlišením 10 megapixelů. Fotoaparát sice není tak dobrý, jako u iPhonu ovšem na poměry tabletů se dle prvních recenzí jedná o ten vůbec nejlepší. V modulu však můžeme spatřit ještě LIDAR skener, který používá například automobilka Tesla či vesmírná společnost NASA. V iPadu však bude sloužit výhradně pro rozšířenou realitu.

MacBook nebo iPad?

Pamatujete si na dobu, kdy byly iPady (nebo obecně tablety) vnímány jako větší telefony, na kterých se lépe konzumoval obsah? Já ano. Praktické využití bylo minimální, jednalo se spíše o takovou hračku. Apple však s řadou iPad Pro začal cílit také na segment profesionálů, přidal stylus Apple Pencil a výkon navíc. Jenže.. největším mínusem byl systém. Apple tak v roce 2018 představil zcela nový iPadOS – systém určený pro iPady. Nová aktualizace i klávesnice k iPadu nutí zamýšlet se k otázce zákazníků – koupit MacBook Air 2020, nebo raději iPad Pro s klávesnicí?

Jak fotí Galaxy S20 Ultra v porovnání s iPhone 11 Pro Max? Podívejte se čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

2020 iPad Pro Review: It’s… A Computer?!

iPadOS 13.4 přináší podporu trackpadu, Magic Mouse či jiné kompatibilní myši. Díky tomu ho můžeme začít používat více jako normální počítač, nežli tablet. Nechybí ani podpora gest, které můžeme znát z macOS. A teď se dostáváme k tomu hlavnímu – Magic Keyboard. Ta má stejný zdvih jako nové MacBooky a nechybí ji ani malý trackpad. Celá klávesnice je zabalená v pouzdru, do kterého lze iPad vložit a následně ho libovolně naklánět.

A ceny? Ty jsou..jablečné. Základní 11″ iPad Pro se 64 GB úložištěm a Wi-Fi připojením vyjde na 22 990 Kč. Větší 12,9″ verze začíná na 28 990 Kč, ovšem lze ji nakonfigurovat až na 43 990 Kč. Za klávesnici Magic Keyboard pak zaplatíme asi 9 tisíc korun (oficiální ceny budou dostupné až za měsíc), což je hodně. Na druhou stranu, pokud přemýšlíte o MacBooku Air, možná byste měli zbystřit a iPad si minimálně vyzkoušet.

Jak se vám líbí nový iPad Pro 2020?

Zdroj: apple.com