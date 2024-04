Společnost Tesla do svých vozů integruje spoustu inovativních technologií a jednou z nich je Sentry mode. Jedná se o režim, kdy zaparkovaný vůz při podezření na nekalou činnost pořídí nahrávku okolí vozu. Nevýhodou je, že abyste se na tyto nahrávky mohli podívat, není možné to udělat na dálku.

Hlídání vozu může být velmi užitečné, pokud máte souseda, který vám dveřmi obouchává auto nebo bydlíte poblíž restaurace, jejíž opilí hosté považují za skvělou zábavu poškození zaparkovaných aut. Přesně pro takové případy je Sentry mode neocenitelnou pomůckou, která vám pomůže najít a usvědčit pachatele.

Jak Sentry mode a prohlížení záznamů funguje nyní? Podívejte se na video:

Společnost Tesla na svém X účtu App Updates zveřejnila informaci, podle které se chystá možnost vzdáleného přístupu k nahrávkám pořízeným v Sentry mode.

Still working on the de-compile,but remote sentry mode clips are almost here.@teslascope @WholeMarsBlog

„When Sentry Mode records and sends you a preview of an event, those preview videos will appear here. Preview videos are end-to-end encrypted and can’t be accessed by Tesla.“

