Ještě pár týdnů zpět se spekulovalo nad ukončením výroby IKEA rolet

Nyní švédská společnost potvrdila, že chystá pro rok 2024 nástupce

Zatím o ní ale mnoho neprozradila

Rolety IKEA FYRTUR a KADRILJ patří k velice populárním produktům chytré domácnosti od této švédské firmy a nyní máme potvrzeno, že se chystají nástupci. Dostanou stejný název, ale přinesou řadu vychytávek. Na trh se mají dostat v roce 2024.

Není to přitom tak dávno, co se spekulovalo o možném ukončení prodeje těchto chytrých rolet. Například na britské verzi e-shopu IKEA se objevila zpráva o poslední šanci ke koupi. To nám ale švédská firma záhy vyvrátila. Nástupce dostanou oba dva modely, které se liší hlavně tím, že KADRILJ filtruje světlo tak, aby se snížil odraz od televizorů a dalších obrazovek, zatímco FYRTUR jej blokuje úplně. Oba dva podporují Apple HomeKit, v balení je navíc jednotka DIRIGERA, která bude podporovat i Matter.

IKEA KADRILJ and FYRTUR Smart Blinds

IKEA sice sdělila, že se můžeme těšit na novinky v oblasti funkcionalit i technických vlastností, avšak nebyla bohužel nijak konkrétní. Na oficiální představení všech vychytávek si tedy ještě nějakou dobu počkáme, nicméně máme alespoň jistotou, že se společnost hodlá těmito produkty dále zabývat, což je skvělá zpráva.

Máte nějaké chytré produkty IKEA?

