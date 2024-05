HyperOS: Tipy a skryté funkce, o kterých jste nevěděli

Xiomi vydalo novou nadstavbu HyperOS, která nahrazuje MIUI

V nastavení je spousta možností, nějaké vás možná ani nenapadne hledat

Představíme pro začátek některé z těch zajímavějších

Xiaomi HyperOS byl oficiálně představen spolu s uvedením série Xiaomi 14 dne 26. října 2023. Tato nová nadstavba systému Android nahrazuje MIUI, nabízí řadu funkcí zaměřených na zlepšení konektivity a integrace napříč širokým spektrem zařízení, včetně smartphonů, tabletů, chytrých televizorů a dokonce i automobilů. Mezinárodní uvedení HyperOS na trh začalo v prvním čtvrtletí roku 2024, začínající s zařízeními jako Xiaomi 13 série a Redmi Note 12.

Představíme několik tipů, které možná neznáte, a které mohou zpříjemnit nebo zefektivnit práci s vaším telefonem.

Jak zařídit, aby se aplikace samy nevypínaly

Za toto chování může systém Android. Dělá to proto, že prostředky, kterými zařízení disponuje, jsou omezené. K automatickému vypnutí aplikace dochází v případě, kdy aplikace na pozadí blokuje větší množství operační paměti a zároveň tuto paměť potebuje jiná aplikace s vyšší prioritou nebo aplikace na popředí. V takovém případě se aplikaci na pozadí pošle signál, že dochází k jejímu uspání. Aplikace na to může zareagovat a například si uložit data, ale za běžných okolností nemůže uspání zabránit. Dalším momentem, kdy dochází k uspání aplikace, je zabránění plýtvání baterií. Pokud je aplikace na pozadí, systém usoudí, že si zase tak moc nepotřebujete a uspí ji.

U běžných aplikací jako je třeba Galerie, Správce souborů nebo prohlížeč, to nevadí. Jenže aplikace jako je třeba Spotify na pozadí běžet musí, jinak by se vám vypínala hudba. Dobře napsané aplikace mají složitější strukturu, kdy k hlavní aplikaci existuje ještě služba. Služba běží na pozadí a hlavní část aplikace s ní komunikuje. Pokud se systém rozhodne šetřit, uspí jen hlavní aplikaci, ale službu nechá na pokoji a hudba hraje dál. Bohužel ani služby nejsou všespásné. Třeba Tasker, který používám na automatizaci, dříve nebo později přestane reagovat. Stejně tak čtečka knih Voice Aloud Reader, kterou si nechávám předčítat knihy, je na zabíjení systémem citlivá. Naštěstí existuje možnost, jak systému říct, že má danou aplikaci nechat na pokoji.

Jděte do Nastavení -> Aplikace, Správa aplikací. Nejprve stiskněte tlačítko označené na obrázku šipkou, tím se dostanete na seznam aplikací, které mají povolený automatický start na pozadí. Zde povolte vaši aplikaci, pokud chcete, aby nastartovala automaticky hned po zapnutí telefonu. Čtečka knih povolená být nemusí, ale Peněženka Google a podobné aplikace by měly. Vraťte se a najděte aplikaci. Stačí napsat část názvu a pak kliknout na položku ze seznamu. Posuňte se trochu dolů na položku Spořič baterie a vyberte nastavení Žádné omezení. Odteď systém vaši aplikaci nechá na pokoji.



Co když aplikace spotřebovává příliš mnoho baterie

Tento tip je vlastně pravým opakem předchozí situace. Některá aplikace se může utrhnout z řetězu a spotřebovávat baterii neustále. V mém případě se to stalo se systémovou Galerií. Postupujte tedy stejně jako v předchozím tipu, jen místo žádného omezení vyberte Zakázat aplikace na pozadí. Systém pak takovou aplikaci uspí po 10 minutách.

Automatické vypnutí a zapnutí telefonu

Odkládáte telefon na noc a nechcete být v žádném případě rušeni? Nesmíte mít telefon v práci u sebe? V takovém případě je zbytečné, aby byl zapnutý a spotřebovával zbytečně baterii. HyperOS s takovým scénářem počítá a umožňuje nastavit automatické vypnutí, ale i následné zapnutí telefonu. Jak na to? Jděte do Nastavení -> Baterie -> Další funkce -> Plánované zapnutí a vypnutí. Zde nastavíte, kdy se má telefon automaticky vypnout a zapnout. Před vypnutím se zobrazí upozornění, pokud tedy zrovna s telefonem pracujete, máte možnost automatické vypnutí zrušit.

Budík při vypnutém telefonu

Toto je poměrně unikátní funkce. Umožňuje nastavit budík a vypnout na noc telefon. Telefon se chvíli před plánovaným budíkem zapne a vzbudí vás. Nastavení je trochu schované. Zobrazte hodiny a pak klikněte na 3 tečky v pravém horním rohu a zvolte Nastavení. Dále vyberte Další nastavení budíku a v posledním kroku povolte Budík při vypnutém zařízení.

Přísně vzato, tato funkce nedělá přesně to, co popisuje. Budík se neaktivuje při vypnutém telefonu. Telefon se asi 5 minut před budíkem automaticky zapne a budík pak vlastně zvoní úplně normálně. Ničemu to nevadí, akorát mobil pak už zůstane zapnutý.



Jak rychle a snadno odeslat nejen obrázky

Google nedávno zpřístupnil funkci Quick Share ve spolupráci se Samsungem pro všechny mobily. Na rozdíl od předchozích verzí tato funguje opravdu výborně napříč značkami, já sám přenáším data mezi Xiaomi, vivo, Samsung a Windows 11. Ano, na Windows si můžete nainstalovat také klienta pro Quick Share. Není tak vyladěný jako na mobilech, občas vidím počítač 2x a musím hádat, která ikona odpoví, občas neodpoví vůbec, ale v drtivé většině případů je vše v pořádku a přenos je skutečně velice rychlý.

Pokud chcete přenést třeba screenshoty pro článek, prostě jděte do Galerie, vyberte obrázky a klikněte na ikonu sdílení. Můžete kliknout nahoře na modrý text Ochrana soukromí, pak se zobrazí dialog, ve kterém můžete z odesílaných obrázků odebrat třeba informace o poloze. Vyberte hned první ikonu a zobrazí se seznam zařízení, kam můžete data odeslat. Vyberete příslušné zařízení, telefon vytvoří spojení a požádá o přenos. Někdy se data přenesou hned, někdy je třeba příjem potvrdit (pokud s daným zařízením komunikujete poprvé).

Pokud chcete data naopak přijímat, musíte to povolit. Stáhněte lištu, klikněte na ikonu Quick Share a zobrazí se základní nastavení. Zde můžete vyprat, kdo s vámi může sdílet. Na výběr jsou pouze vaše zařízení přihlášená ke stejnému účtu, vaše kontakty a nebo všichni. Poslední možnost je možné nastavit na 10 minut. Pokud kliknete na Nastavení, můžete změnit, pod jakým názvem bude váš telefon vidět. To udělejte, protože jinak můžete dopadnout jako já na jisté prodejně – hledejte ten správný Samsung…

Štve vás automatické barevné schéma?

Google před časem představil funkci Synamická témata, která automaticky nastavuje barvy systému podle tapety. Cesta do pekel bývá dlážděná dobrými úmysly. Xiomi totiž neumožňuje v HyperOS tuto funkci vypnout. Když jsem po koupi svého prvního Xiaomi zjišťoval, jak se toho zbavit, bylo mi odpovědí pouze, že to nejde. Opravdu to skoro nešlo… Postup je trochu složitější. Vyžaduje instalaci aplikace Repainter a pak v ní už jde nastavit. Postupujte podle videa níže.

Repainter · dynamic themes kdrag0n

Turn On Dynamic Theme In Miui 14 – Based On Android 14 🤩 | No Root | YOU should Try It 🔥

Spolupráce Tento článek vznikl ve spolupráci s firmou Xiaomi. Obsah vytvořila redakce Světa Androida na základě vlastních zkušeností tak, aby byla zachována objektivita.

Jak se vám líbí HyperOS?