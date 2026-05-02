Mám GTA 6 s předstihem, chlubil se. Pak žadonil o pomoc se zavirovaným počítačem Hlavní stránka Zprávičky Redditor se chlubil, že získal předběžný přístup ke hře GTA VI před oficiálním vydáním Místo hratelného buildu si do počítače pustil virus, který mu rozbil základní funkce Windows S blížícím se vydáním 19. listopadu 2026 lze očekávat masivní vlnu podobných podvodů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.5.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Čekání na Grand Theft Auto VI už patrně některé hráče dohnalo do stavu, kdy přestávají vnímat zdravý rozum. Jeden uživatel sociální sítě Reddit se s vidinou hraní hry před vydáním chytil do pasti, kterou by jinak prohlédl i méně zkušený nadšenec. Místo očekávaného předběžného buildu si stáhl malware, který mu znefunkčnil počítač. Příběh se rychle rozšířil napříč některými zahraničními weby. Chlubil se a pak prosil o pomoc Hype kolem her je živnou půdou pro podvodníky Kdy hra skutečně vyjde? Chlubil se a pak prosil o pomoc Uživatel Redditu s přezdívkou NotAGoat3 založil v subredditu r/GTA6unmoderated vlákno, ve kterém se vysmíval skeptikům a tvrdil, že právě získal předběžný přístup ke GTA VI. K příspěvku přiložil screenshot instalátoru, který připomínal balíčky známé pirátské skupiny. Komunitě se 136 tisíci týdenními návštěvníky vzkázal, že kopii hry nikomu nedá. Příspěvek uživatele NotAGoat3 (strojově přeloženo) Sebevědomí mu vydrželo zhruba do okamžiku, než se na Redditu objevil jeho další příspěvek, tentokrát v komunitě r/computerviruses. Tam přiznal, že po spuštění souboru z důvěryhodného zdroje začal jeho počítač zlobit. Po restartu trvalo přihlášení do Windows přes minutu, přestala fungovat klávesa Windows a vyhledávací lišta a kurzor myši se choval podivně. Část komunity má za to, že si uživatel NotAGoat3 dělal z ostatních od samého začátku dobrý den. Účet sice existuje už několik let a nevykazuje známky podezřelého chování, popis problémů však zní podezřele dramaticky. Ať už je pravda jakákoliv, jedno je jisté: tahle historka funguje jako dokonalá ilustrace toho, co se okolo vydání GTA VI bude pravděpodobně dít čím dál častěji. Hype kolem her je živnou půdou pro podvodníky Praktika, kdy podvodníci využívají popularity připravovaných her, není žádnou novinkou. Vzpomenout můžeme například vydání Fortnite na Androidu, před nímž se internet zaplavil falešnými APK soubory. Hráči, kteří chtěli hru spustit dříve, než ji Epic Games oficiálně uvolnilo, se stali snadným terčem útočníků. Stejný scénář se opakoval u řady dalších titulů a u GTA VI to nebude jiné. Že by se z dobře střeženého studia Rockstar Games podařilo někomu nepozorovaně odnést kompletní hratelný build, je v praxi téměř nemožné. Jak sice připomněl server Notebookcheck, v březnu hacker Arion Kurtaj, který si odpykává trest za dřívější únik herních záběrů, naznačil, že někdo údajně disponuje zdrojovým kódem, ale spustitelná hra by ani tak nevznikla. Laptop s RTX 5070, 32 GB RAM a Intel Core 7 240H za 32 tisíc! Tento Acer je teď hodně výhodný Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Soubory, které se v následujících měsících začnou objevovat na pirátských fórech a v náhodných internetových skupinách pod názvem GTA VI, budou s vysokou pravděpodobností obsahovat malware. Důrazně proto varujeme: vyčkejte až na oficiální vydání a titul si zakupte, abyste neriskovali napadení svého zařízení a s ním spojené další problémy, jako je například ztráta přihlašovacích údajů nebo jiných dat. Kdy hra skutečně vyjde? GTA VI má podle aktuálních informací vyjít 19. listopadu 2026, a to nejprve na konzolích PlayStation 5 a Xbox Series X/S. PC verze byla odložena, přesné datum jejího uvedení Rockstar Games dosud nepotvrdil. To samo o sobě je další důvod, proč podvodné nabídky „GTA VI ke stažení zdarma“ brát se značnou rezervou. Pravidlo je v tomto směru jednoduché: pokud něco vypadá příliš dobře na to, aby to byla pravda, většinou to pravda není. Před spuštěním jakéhokoliv neznámého instalátoru se vyplatí ověřit zdroj, zkontrolovat soubor antivirem a v případě pochybností od stahování raději úplně odstoupit. Setkali jste se někdy s podobným podvodem před vydáním očekávané hry? Zdroje: Notebookcheck, TheGamer, Reddit O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář GTA GTA 6 Mohlo by vás zajímat Žhavte ovladače! Šéf Take-Two potvrdil datum vydání GTA 6 Jakub Kárník 7.11.2024 GTA 6: Vše, co musíte vědět o nejočekávanější hře Adam Kurfürst 30.7.2024 Husarský kousek! GTA Vice City si zahrajete přímo v prohlížeči na jedno kliknutí Jakub Kárník 20.12.2025 Tohle ještě nikdy neudělala žádná hra. GTA 6 by mohlo posunout celou generaci konzolí Jakub Kárník 14.11.2025 Red Dead Redemption míří na mobily! Legendární "GTA z westernu" si zahrajete na Androidu i iOS Jakub Kárník 14.11.2025 GTA VI opět odloženo: Mezi pětkou a šestkou uplyne už 13 let čekání Jakub Kárník 7.11.2025