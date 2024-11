Žhavte ovladače! Šéf Take-Two potvrdil datum vydání GTA 6

GTA 6 vyjde podle plánu koncem roku 2025

Take-Two plánuje vydání strategicky, aby si vlastní hry nekonkurovaly

Vedle GTA 6 se chystá i nová Mafia a Borderlands 4

Pokud jste v posledních dnech zaznamenali spekulace o možném odkladu GTA 6, můžete být klidní. Šéf Take-Two Strauss Zelnick v rozhovoru pro CNBC potvrdil, že nejočekávanější titul této dekády dorazí podle plánu na podzim příštího roku. Konkrétněji by se mělo jednat o období mezi zářím a prosincem 2025.

Zelnick byl ve svých vyjádřeních tradičně stručný a odkázal především na představený trailer. V průběhu finanční konference však zdůraznil, že studio usiluje o dokonalost: „Hledáme dokonalost. Vydání přijde ve chvíli, kdy budeme přesvědčeni o skvělé optimalizaci. V tomto jsme všichni zajedno.” Vzhledem k tomu, že předchozí díl GTA 5 se prodal v neuvěřitelných 195 milionech kopií na různé platformy, jsou očekávání enormní.

Take-Two má však v rukávu další esa. Ve stejném fiskálním roce (duben 2025 až březen 2026) plánuje vydat také Borderlands 4 a nejen pro české hráče zajímavou Mafia: The Old Country. Aby si tituly vzájemně nekonkurovaly, chystá vydavatelství pečlivě načasovanou strategii. To v praxi znamená, že Borderlands 4 pravděpodobně vyjde buď na jaře 2025, nebo až začátkem roku 2026. Podobné načasování můžeme očekávat i u nové Mafie, kterou vyvíjí Hangar 13. České studio tak dostane dostatečný prostor před příchodem GTA 6, které podle všeho bude největší herní událostí roku 2025.

PC hráči si u GTA 6 bohužel budou muset nejspíš počkat. Pokud budeme vycházet z vydání GTA 5, mohlo by se jednat o více než roční zpoždění. Čekání by se však mělo vyplatit – současné konzole včetně PlayStation 5 totiž pravděpodobně nebudou schopny vytěžit plný potenciál hry. Dokonce ani chystaný PlayStation 5 Pro podle odhadů nebude stačit na hraní v nativním 4K při 60 FPS. Předpokládá se, že bude nutné sáhnout po dynamickém rozlišení či upscalingu.

Take-Two se zároveň chce do budoucna více soustředit na své hlavní značky – nedávno proto prodalo indie vydavatelství Private Division. Všechny rozpracované projekty by měly přejít pod nového majitele, výjimkou je pouze akční RPG No Rest for the Wicked od Moon Studios, které Take-Two bude nadále podporovat.

Zdroj: IGN