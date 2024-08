Trilogie Mafia se dočká čtvrtého dílu

Půjde o prequel a zamíříme v něm na Sicílii

Vyjít by měla v roce 2025 – i s dabingem

Je to už neuvěřitelných 22 let, kdy vyšla legendární hra Mafia – The City of Lost Heaven. Okamžitě se stala hitem, a to nejen díky svému ději, ale především pro vynikající dabing, na němž se podíleli nejlepší tuzemští dabéři a herci – Marek Vašut jako Tommy Angelo, Petr Rychlý jako Paulie, Antonín Molčík jako Don Salieri, Luděk Čtvrtlík jako Sam, Dalimil Klapka jako Frank nebo Miroslav Saic jako Vincenzo.

Hra, za níž stál mimo jiné Daniel Vávra, se díky velkému úspěchu dočkala v roce 2010 dvojky a pak i třetího dílu. A z počítače se bleskurychle šířila i na další herní zařízení. Velký ohlas měl i remake prvního dílu Mafia: Definitive Edition, který se v roce 2022 dostal na Playstation Plus, v letošním roce na Game Pass.

A fandové téhle české herní klasiky mohou jásat i dál – teď bylo oznámeno pokračování trilogie. Mafia 4 by měla vyjít pod názvem Mafia: The Old Country v roce 2025 a opět by jí neměl chybět precizní dabing. Čeština tu totiž bude patřit k jednomu z podporovaných jazyků a součástí bude i oficiální český název Mafia: Domovina. Děj se tentokrát má odehrávat na začátku 20. století na Sicílii a mělo by se jednat o prequel, tedy počátek celého příběhu.

Mafia The Old Country World Premiere Trailer | GAMESCOM Opening Night Live 2024

O tom, že by mohlo jít o hodně zajímavou hru, svědčí i fakt, že se na jejím vývoji podílejí tvůrci z českého studia Hangar 13, které přímo navazuje na práci Illusion Softworks. „Objevte původ organizovaného zločinu ve hře Mafia: Domovina v drsném příběhu ze světa gangů, který se odehrává v brutálním podsvětí Sicílie na počátku 20. století. Bojujte o přežití v této nebezpečné a neúprosné době a pusťte se do akce prostřednictvím autenticky zpracované reality a bohatého příběhu,“ uvádí Steam.

Další informace o čtvrtém dílu populární trilogie by měly být zveřejněny už v prosinci.

Také jste ve své době propadli Mafii, nebo vás nechala úplně chladnými?

