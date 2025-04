Pokračování legendární Mafie má datum vydání! Vyjde brzy i s českým dabingem

Fanoušci kultovní gangsterské série Mafia se konečně dočkali přesnějšího data vydání očekávaného dílu Mafia: The Old Country. Podle informací, které se objevily ve Steam blogu, vyjde hra 8. srpna 2025. Dosud jsme znali pouze přibližné období „léto 2025“. Nový díl od studia Hangar 13 nás tentokrát zavede až k samotným kořenům mafie – do Sicílie na přelomu 19. a 20. století.

Únik data vydání

K úniku informace o přesném datu vydání došlo v příspěvku na Steamu, který informoval o chystané prezentaci hry na veletrhu PAX East 2025. Blog zmiňoval, že vývojáři budou 8. května na akci diskutovat o minulosti, současnosti a budoucnosti této herní série, která má za sebou již 23 let existence. Na konci příspěvku bylo uvedeno: „Mafia: The Old Country bude k dispozici 8. srpna 2025. Předobjednejte nyní pro PlayStation 5, Xbox Series X|S a PC přes Steam…“

Pro vydavatele Take-Two to bude velmi nabitý rok. Kromě Mafia: The Old Country by měl během několika měsíců vydat také Borderlands 4 a zejména očekávaný trhák GTA 6, který má vyjít na podzim 2025.

Trailer a první informace o hře

Mafia: The Old Country byla poprvé představena v srpnu na Gamescomu během Opening Night Live, kde jsme viděli krátký teaser. Plnohodnotný trailer pak přišel v prosinci 2024 na The Game Awards. Ten nám ukázal obřad přijetí nového člena do zločinecké rodiny a naznačil, s jakým herním zážitkem můžeme počítat.

Trailer odhalil, že hra bude obsahovat soubojový systém založený na nožích a střelných zbraních, automobilové honičky v nádherných historických vozidlech a znepokojivý iniciační rituál, který musí protagonista podstoupit, aby byl přijat do „rodiny“.

Zasazení a příběh

Mafia: The Old Country nás zavede do fiktivního města San Celeste na Sicílii počátku 20. století. Tuto lokaci si mohou čeští hráči pamatovat z Mafie 2 z roku 2010. Hra má zachytit samotné počátky organizovaného zločinu a slibuje autentický zážitek včetně plně lokalizovaného dabingu v sicilštině, který má odpovídat dobovému zasazení. K dispozici bude samozřejmě i český dabing.

V hlavní roli se ocitne postava jménem Enzo Favara, kterou budeme sledovat při jejím vzestupu v zločineckých strukturách. Půjde tedy o prequel ke všem dosavadním dílům série, z nichž ten původní, který vznikl v českém studiu Illusion Softworks (později 2K Czech), se odehrával ve 30. letech v americkém Lost Heaven.

Návrat ke kořenům série

Prezident studia Hangar 13, Nick Baynes, uvedl, že Mafia: The Old Country se vrátí „ke kořenům toho, co fanoušci na sérii Mafia milují“. Na rozdíl od Mafie 3, která nabídla otevřený svět, půjde tentokrát o lineárnější příběh. Tato zpráva jistě potěší mnohé české fanoušky, kteří první dva díly série považují za kultovní záležitost.

Platformy a dostupnost

Mafia: The Old Country cílí výhradně na současnou generaci hardwaru – vyjde tedy pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. O vydání pro jiné platformy, včetně Nintendo Switch 2, zatím nebyly zveřejněny žádné informace.

Jak se těšíte na novou Mafii?

Zdroj: insider-gaming.com