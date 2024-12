Projekt Amethyst: Do PlayStationu by měla dorazit umělá inteligence, neuvěřitelně zlepší kvalitu her

Společnosti Sony a AMD spojily síly

Už nějakou dobu tajně pracují na projektu s názvem Amethyst

Hry na PlayStation by díky němu měly dostat výrazně lepší grafiku



Kvalita videoher jde neustále dopředu, ale vývojáři přesto pořád hledají nové cesty, jak umocnit zážitek hráčů. Je proto nasnadě, že pomrkávají také po umělé inteligenci. Společnost Sony nyní oznámila, že uzavřela partnerství s AMD a společně vyvíjejí lehkou konvoluční neuronovou síť (CNN) pro herní grafiku.

Co to znamená? Především to, že by ve hrách mělo začít být využíváno strojové učení a vznikat by měly různé tréninkové strategie.

Za tím účelem se zrodil projekt Amethyst, v němž se experti z obou firem snaží vytvářet ideální architekturu pro nasazení umělé inteligence. Jejich cílem je především zlepšit grafiku ve hrách. A to nejen v těch pro PlayStation.

Technologie pro různá zařízení

Ačkoliv se nasazení nové technologie pravděpodobně dočkáme až s uvedením další generace PlayStationu, tak majitelé konzolí PlayStation 5 (Pro) už mohli plody spolupráce Sony a AMD okusit. Právě na vývoji této konzole už firmy spolupracovaly. A příští verze má být ještě lepší.

Své pokroky si přitom nechtějí nechávat jen sami pro sebe. Architekt současných konzolí Marek Cerny jasně uvedl, že cílem revolučního projektu Amethyst je podpořit strojové učení na různých zařízeních. Tedy třeba i na těch konkurenčních.

Není ovšem zřejmé, kdy technologie bude dostupná veřejnosti, stejně jako nikdo ještě neprozradil datum vydání očekávaného PlayStationu 6.

