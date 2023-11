Sony zveřejnilo hry, které bude v listopadu rozdávat zdarma

V seznamu se nachází ikonická Mafia II v remasterované verzi

Sony každý měsíc naděluje předplatitelům služby Playstation Plus (je jedno, jaký konkrétní tarif máte) hry zdarma. Většinou jde o dva až čtyři tituly, v listopadu jsme se dočkali třech her, přičemž jedna z nich je v tuzemsku dobře známá. Jde o Mafii II ve vylepšené definitivní edici.

Mafia II: Definitive Edition spatřila světlo světa 19. května 2020, tedy ještě předtím, než se 2K vytáhlo s velmi povedeným remakem prvního dílu. Pokud čekáte nějaké velké grafické pokroky nebo nové mise, můžete na to rovnou zapomenout. Druhou Mafii jsem hrál na Playstationu 5 asi před rokem a mohu říct, že se jednalo a takřka stejný zážitek jako v roce 2010. Hra vypadá možná o něco lépe, ale že byste si toho všimli na první pohled se říct nedá. Na druhou stranu to neznamená, že nestojí za pozornost.

Příběh jsem dohrál sice několikrát, ale už je to více než 10 let a tak člověk některé pasáže (já to měl hlavně u těch závěrečných) snadno zapomene. I přestože se na hře nějakým způsobem podepsal zub času, jde o vynikající gangsterskou akci se skvělým dabingem a pokud vám náhodou unikla, rozhodně si jí zahrajte.

Kromě druhé Mafie je zdarma také Dragon Ball: The Breakers a Aliens: Fireteam Elite. Všechny tituly si můžete vyzvednout od 7. listopadu do 4. prosince, stačí si je jen přidat do knihovny, kde vám následně zůstanou.

Hráli jste druhý díl Mafie?

Zdroj: Playstation Blog