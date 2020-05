Před týdnem se skoro po dvou letech probudil twitterový účet legendární značky Mafia, kde psal klíčové, avšak nic neříkající fráze. Nyní však vyšel první teaser na Mafia Trilogy, která mimo jiné přinese také remake verzi prvního dílu. To je nejen pro české fanoušky skvělá zpráva. A co všechno o hrách zatím víme?

Mafia Trilogy: remake prvního dílu a další

Snad každý, kdo se alespoň trochu pohybuje v herním světě zná značku Mafia. Především legendární první díl zaujmul světové kritiky svým skvělým příběhem, parádní grafikou ale i nevšední hratelností. Každý Čech si pak jistě pamatuje na skvělý český dabing. Z krátkého teaseru jsme se toho příliš nedověděli, ovšem na Microsoft Store se objevila karta prvního dílu, která nám odkrývá spoustu detailů.

Hra bude skutečně remake verzí, nikoliv remastered. To znamená, že se vlastně bude jednat o zcela odlišnou hru, která si propůjčí akorát příběh a jádro hry jako jsou auta, město či postavy. Dle všeho poběží na stejném enginu, na kterém běží Mafia 3, což byla ne úplně povedená, avšak skvěle vypadající hra. Takže se snad nemáme čeho bát. Autoři navíc slibují nějaký obsah navíc, takže bychom se měli dočkat také úplně nových misí.

Zde však narážíme na hlavní kámen úrazu ohledně českého dabingu. Pokud by hra nepřinesla žádný obsah navíc, mohli by vývojáři vzít starý dabing a napasovat ho do remake verze. Jestliže se zde však budou nacházet nové mise s dialogy, nevypadá to s dabingem vůbec dobře. Naděje však definitivně ztracena není. Cenega Czech se na Facebooku vyjádřila, že informace o dabingu přinese již toto úterý. Následoval dáreček a usměvavý smajlík. Třeba se dočkáme alespoň nějakého kompromisu.

Mafia: Trilogy – Official Teaser

A jak na tom budou další díly? Mafia 2 vypadá i na dnešní poměry poměrně slušně. Zde se tedy dočkáme remastered verze, která přinese ostřejší textury, nové efekty, 4K rozlišení a lepší antialiasing, ovšem engine zůstane stejný. Spekuluje se o tom, že by mohla přinést to, co z ní původní vývojáři vyškrtli. A že je to dlouhý seznam. Místo čtyř konců se ve hře nacházel jen jeden, vyškrtnut byl také systém reputace či zbraně na blízko. Třetí díl pak dostanete definitivní edici, která zahrnuje veškerá DLC.

Datum vydání

Všechny hry budou dostupné na PC, Xbox One a PS4, přičemž se také mluví o Google Stadia. Hráči si tak budou moci zahrát tyto legendární počiny i na svých televizích, tabletech a telefonech. První díl má vyjít v srpnu, ovšem remastered verzi druhého dílu bychom si mohli zahrát ještě tento měsíc. Více informací se dovíme již 19. května. Tak co, těšíte se?

Těšíte se na remake prvního dílu hry Mafia?

