Slavná česká hra Kingdom Come: Deliverance se dočká seriálu

Hlavní dabéři v něm ztvární své postavy

Seriál se bude vysílat na YouTube a už brzy

Hra Kingdom Come: Deliverance spatřila světlo světa 13. února 2018 a šlo o první počin české společnosti Warhorse Studios. Vzápětí si odnesla Křišťálovou lupu za projekt roku a zamilovali si ji i hráči (prodalo se jí 8 milionů kopií). Není proto divu, že záhy začalo vznikat její pokračování Kingdom Come: Deliverance II, které má vyjít 11. února 2025. A ještě dřív se dočkáme seriálu na motivy hry.

Seriál Kingdom Come už je natočený a premiéra prvního dílu se uskuteční 7. listopadu. Nebude se ale vysílat v televizi. Najdete ho na YouTube, a to na kanálu Warhorse Studios. První epizoda se tam objeví v 18 hodin večer. A následovat by pak měly ještě další 3 pokračování.

O tom, že by mohl vzniknout filmový příběh na motivy populární hry, se začalo mluvit krátce po jejím uvedení. Chvíli se dokonce zdálo, že by se ho mohl ujmout i Netflix, protože se studiem navázal spolupráci bývalý manažer této platformy Erik Barmack. Nakonec se to sice nestalo, ale filmaři na příběhu hlavního hrdiny Jindřicha a jeho kumpána Jana Ptáčka přesto začali pracovat.

Nepropásněte živé vysílání

Tvůrci jsou zatím ohledně děje hodně tajemní a nechtějí předem příliš prozrazovat. Vydali ale krátkou upoutávku a slibují, že už v prvním díle nebude chybět vtip, napětí ani akce. Setkáme se v něm také s dabéry obou zmiňovaných postav, kteří se do nich opět promění – Tomem McKayem a Lukem Dalem.

Kromě toho se už dnes od 18 hodin středoevropského času bude na Twitchi živě vysílat pořad o chystané hře Kingdom Come Deliverance 2. Účastnit se ho budou vývojáři a zodpoví nejrůznější dotazy fanoušků. Plus chystají i překvapení.

Podíváte se na chystaný seriál Kingdom Come?

Zdroje: Plaion, wccftech, Steam