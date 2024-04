Warhorse Studios oficiálně představilo Kingdom Come: Deliverance 2

Titul vyjde v letošním roce na PC a konzole nové generace

Upoutávka předvádí Jindřicha ze Skalice a významný posun v grafice

Tak se konečně dočkáváme. Český videoherní tým Warhorse Studios právě oznámil pokračování celosvětově uznávaného středověkého titulu Kingdom Come: Deliverance, které dorazí koncem letošního roku na PC a konzole Xbox Series X/S a PlayStation 5. Tvůrci nás potěší i českým dabingem.

Celé dnešní dějství bylo zahájeno temnou live-action ukázkou, po níž následoval plnohodnotný trailer. Kingdom Come: Deliverance 2 bude přímým pokračováním hry z roku 2018, jež si ale mají užít i ti hráči, kteří první díl vůbec nespustili. Opět se vžijeme do strhujícího příběhu hrdiny Jindřicha ze Skalice, kterému se povedlo uniknout smrti při masakru v jeho rodné vsi a dostal se do služby lorda Racka Kobyly ze Dvorce, vedoucímu odboj proti králi Zikmundu Lucemburskému. Podle tvůrců se s Jindrou každý snadno ztotožní, neboť začíná jako úplný nýmand a potýká se s jednou nelehkou výzvou za druhou. Co se týče zasazení do prostředí, v KCD II se ponoříme do krásného města Kutná Hora. Další mapa nás pak zavede na hrad Trosky.

Kingdom Come: Deliverance II Official Announce Trailer

Odhalené materiály nasvědčují významnému grafickému posunu ve srovnání s původní hrou. Postavy působí mnohem skutečněji a živěji (poněkud monotónní Jindřichův výraz si z prvního Kingdom Come: Deliverance pamatuje asi každý) a značného vylepšení se zjevně dočkalo i samotné prostředí.

Kingdome Come: Deliverance 2 s sebou nese nemalá očekávání. Jeho předchůdce si zamilovali nejen Češi, ale i hráči z mnoha dalších koutů světa – úspěch pak také dokazuje více než šest milionů prodaných kopií. V úvahu musíme dále vzít fakt, že tvůrcům hry trvalo něco přes šest let, než vytoužené pokračování oficiálně představili.

Hru si již nyní můžete přidat do seznamu přání na Steamu, Epic Games a v Xbox nebo PlayStation obchodech.

Klíčové vlastnosti Kingdom Come: Deliverance 2

Příběh lásky a pomsty

Prožijte život očima a činy Jindřicha, mladého muže na výpravě za pomstou svých zavražděných rodičů. Jeho příběh – ilustrovaný více než pěti hodinami úchvatných filmových záběrů – ho provede od ctižádostivého válečníka až po rebela, zkříží mu cestu s charismatickými postavami a prožije nezapomenutelná dobrodružství, když se postaví uherskému králi Zikmundovi Lišákovi a jeho obávaným spojencům.

Skutečný zážitek z RPG

Vaše činy utvářejí Jindřichův osud a to, jak na něj bude reagovat svět. Volně si přizpůsobte jeho vzhled, dovednosti a vybavení a zároveň zaujměte morální postoj k událostem kolem sebe. Cestujte po zemi a věnujte se jedinečným činnostem, jako je kovářství a lukostřelba, abyste se skutečně ponořili do tohoto živoucího regionu Evropy, který si bude vaše činy pamatovat, a to navždy.

Žijte středověký život

Toto úžasně autentické ztvárnění Čech 15. století vám umožní zažít toto fascinující prostředí jako nikdy předtím. Ztratíte se v rozlehlém městě, budete se stýkat se sedláky a rozmlouvat se šlechtici, zatímco budete prozkoumávat rozlehlou a bohatou krajinu s krčmami, lázněmi, hrady a dalšími památkami.

Autentické souboje z pohledu první osoby

V napínavých bitvách změříte své schopnosti s nepřáteli. Budete bojovat na zemi, ze sedla svého koně nebo třeba potichu ze zálohy. Ovládnete řadu skutečných středověkých zbraní a bojových stylů. Můžete se zaměřit na elegantní práci s mečem, brutální drcení válečnými kladivy nebo na smrtící útoky z dálky.

Jak se na Kingdom Come: Deliverance 2 těšíte vy?

Zdroje: YouTube, Epic Games