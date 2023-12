Velmi povedené české RPG Kingdom Come: Deliverance, které vznikalo pod taktovkou Warhorse Studios vyšlo už v roce 2018 pro PC a konzole PS4/Xbox One. Fanoušky velmi žádaného portu pro novou generaci konzolí, která by zvýšila rozlišení a framerate jsme se bohužel nedočkali, avšak nyní si pro nás čeští vývojáři připravili port pro konzoli Nintendo Switch. O něm se už nějakou dobu spekulovalo a nyní to máme oficiálně. Majitelé konzolí se dočkají z kraje roku 2024, přesné datum si zatím studio nechalo pro sebe.

Nintendo Switch vyšlo už v roce 2017 a přestože jsme za tu dobu viděli několik revizí, stále používá původní hardware, tedy čipset Nvidia Tegra X1. Je tedy až neskutečné, že na tuto konzoli vycházejí velké tituly, jako například třetí Zaklínač. Jasně, tyto verze mají spoustu ústupků, zejména těch grafických, ale kdybyste mi před pár lety řekli, že si právě Zaklínače, Hogwarts Legacy nebo Kingdom Come zahraju na cestách, asi bych vám to nevěřil.

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition is coming to Nintendo Switch in the early 2024! ⚔️

In collaboration with @SaberGames, we are bringing Henry's thrilling journey to the palm of your hand very soon. pic.twitter.com/TSXcjcYYSk

— Warhorse Studios (@WarhorseStudios) December 7, 2023