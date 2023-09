Starfield vyšel oficiálně bez české lokalizace

Díky AI je však čeština k dispozici jen několik hodin po vydání

Na výběr je hned ze tří verzí

Starfield je bezesporu jedna z největších a nejočekávanějších her roku. Vesmírný epos, který má na starosti studio Bethesda, stojící mimo jiné za sériemi Fallout a The Elder Scrolls, si mohou majitelé Premium edice vychutnávat již od 31. srpna, pro všechny ostatní vyjde (včetně Game Passu) 6. září. Pokud nemáte dostatečnou znalost angličtiny (nebo jiného jazyka) a jste zklamaní z toho, že Starfield oficiálně nevyšel s českými titulky, máme pro vás dobrou zprávu. Českou lokalizaci si totiž můžete do ambiciózního RPG stáhnout již dnes.

Jaké verze češtiny do hry Starfield si můžete stáhnout?

V tuto chvíli je hra venku jen několik desítek hodin, takže je jasné, že na ruční překlad můžete v tuto chvíli zapomenout. Distributor Cenega sice oznámil, že na češtině spolupracuje s týmem Překlady her, avšak vzhledem k velikosti titulu je jasné, že bude jeho dokončení trvat velmi dlouho. Pokud si na něj počkáte, získáte za odměnu zdaleka nejkvalitnější zážitek.

STARFIELD Gameplay Walkthrough Part 1 FULL GAME [4K 60FPS PC ULTRA] – No Commentary

Jak stáhnout češtinu do hry Starfield?

V případě že jste nedočkaví, nebo jste si hru už koupili a neumíte ani slovo anglicky, neseme dobré zprávy. V dnešní době může pomoci s překladem AI a tak není žádný problém vytvořit češtinu do jakékoliv hry a to během několika hodin, což potvrzují celkem tři AI češtiny do hry Starfield. Nejsou dokonalé, ale pro orientaci v příběhu mohou dostačovat. Nutno však zmínit, že se v nich nachází velké množství nepřesností.

AI češtiny do hry Starfield:

Čeština od Squiee – www.starfield.cz (můžete stáhnout kompletní překlad i dialogy).

– www.starfield.cz (můžete stáhnout kompletní překlad i dialogy). Čeština od Pařanského ráje – měla by být k dispozici během několika dní, více informací naleznete na oficiálním YouTube či Discordu.

– měla by být k dispozici během několika dní, více informací naleznete na oficiálním YouTube či Discordu. Čeština od Překlady her – přestože PH pracují na standardní češtině se na fóru objevila i AI verze, která dle vyjádření není zamýšlena ke hraní, ale pro “studijní účely”. Stáhnout ji můžete z Githubu

Informace ohledně našeho překladu hry Starfield i jiná oznámení | CZ 4K60 AV1

“Nejde o pouhý strojový překlad z angličtiny do češtiny. Pomocí několika algoritmů kombinuji překlady z vícero různých jazyků, kde se některé jazyky (např. němčina) využívají především k detekci gramatiky a kde to šlo i k automatickému skloňování, vykání, atp. Netvrdím, že je překlad dokonalý, ale měl by být kvalitativně výše, než-li běžné AI češtiny, které na internetu uvidíte. Jedná se o první verzi mého překladatelského nástroje,” píše streamerka Squiee ke své češtině na Starfield.

Sony zdražuje Playstation Plus. Máme oficiální české ceny čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Zahrajete si Starfield v češtině?

Zdroj: prekladyher.eu, starfield.cz, YouTube Pařanský ráj