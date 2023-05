Na Google Play se objevila spousta slev na hry od Amanita Design

První Samorost je dokonce zdarma

Ostatní hry seženete pod padesátikorunu

Pokud patříte mezi fanoušky her od studia Amanita Design, máme pro vás skvělou zprávu. Na Google Play je nyní k dispozici jedna z nejznámějších her tohoto českého studia – Samorost, a to zcela zdarma! Tato point-and-click adventura vás zavede do fascinujícího vesmírného prostředí, kde budete prozkoumávat a řešit originální hádanky. Samorost je proslulý nejen svým jedinečným grafickým kabátkem, ale také atmosférickou hudbou. Byl by přímo hřích ho alespoň nevyzkoušet.

Pokud se vám první Samorost líbil a chtěli byste si vyzkoušet další hry Amanita Design, máte ideální příležitost. Studio si pro nás totiž přichystalo poměrně zajímavé slevy. Samorost 2 je momentálně ve slevě za pouhých 20 Kč, zatímco Samorost 3 si můžete pořídit za 45 Kč. Za ty drobné rozhodně stojí i Botanicula. Získáte ji za pouhých 39 Kč a dodnes skvělé Machinarium je dostupné za 45 Kč.

Samorost 1 Official Trailer

Za jedno velké pivko stojí také Chuhel, ten je k dostání rovněž za 45 Kč. Ať už se bavíme právě třeba o Samorostu, nebo Machinariu, každá z her nabízí nádhernou grafiku, kreativní hádanky a super prostředí.

