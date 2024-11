Herní ovladače umožní pohodlnější hraní na mobilu



Pořídíte je i za pár stokorun



V Lidlu najdete ovladač pro 1 000 her

Mobily se staly našimi věrnými společníky a pomáhají nám v práci, studiu i se zaháněním nudy díky hraní her. Řada hráčů se v posledních letech přesunula od obrazovek počítačů k displejům mobilů a vyhovuje jim především to, že mohou hrát kdykoliv a kdekoliv. Jenže na dotykovém displeji to není vždy pohodlné a tak uživatelsky přívětivé jako na počítači třeba Xboxu. To se dá zlepšit s pomocí herního ovladače přímo určeného pro mobily.

Takových herních ovladačů neboli gamepadů se prodává mnoho – v různých designech, barvách i velikostech. A s různými funkcemi. Jejich výhoda je ale vždy stejná, a to že dokážou obyčejný mobil obratem proměnit v herní konzoli. Stačí jen vložit telefon do ovladače, připojit přes Bluetooth nebo kabelem a nic nemusíte instalovat.

Pokud tak hledáte zábavu pro sebe nebo zajímavý dárek k Vánocům pro své potomky, přinášíme pár zajímavých tipů za příznivý peníz:

GameSir G4 PRO

Velmi zajímavý je herní ovladač GameSir G4 PRO, který poslouží jakožto gamepad pro počítač, Nintendo Switch i pro mobil. Co se týká operačního systému, je kompatibilní s Androidem, iOS a Windows 10 nebo Windows 11. Mobil se vkládá do jeho horní části a ovládání je tak zcela přirozené. Připojuje se bezdrátově, ale má i USB-C. Trochu se ovšem pronese, protože jeho hmotnost je 522 gramů.

GameSir X2s Type-C

Od téhož výrobce, ale se zcela jiným designem a odlišným vkládáním mobilu, můžete pořídit herní ovladač GameSir X2s Type-C. Mobil se v tomto případě vkládá na střed ovladače. Kromě tlačítek (která jsou ale docela malá) má i analogové páčky pro přesnější pohyb. A potěší i jeho hmotnost, která je jen 380 gramů.

Je tu patrná inspirace Nintendem a výhodou je, že je určen i pro skládací telefony. Kompatibilní je s Androidem, iOS a Nintendo Switch. Díky USB-C je možné dobíjení mobilu při hraní.

EVOLVEO Ptero 4PS

Pro iOS 13 a vyšší, Android 10 a vyšší, PS4 a Windows můžete využít herní ovladač EVOLVEO Ptero 4PS. Mobil se vkládá nad něj, ovladač má 3,5 mm výstup pro sluchátka, reproduktor a vibruje. Připojuje se přes Bluetooth nebo s pomocí micro USB a sedne chytrým telefonům do úhlopříčky 6,9″ a šířky 8 cm. Zajímavou součástí je i touchpad a má 2 joysticky.

iPega PG-9217B

Za velmi příznivou cenu se dá sehnat herní ovladač iPega PG-9217B. Zujme především svou červeno-modrou barvou a mobil se opět vkládá na jeho střed. Má ergonomický tvar a sedne do něj jakýkoliv mobil o výšce 135 až 165 mm. Kompatibilní je s Androidem 6.0 a vyšším, iOS 13.0 a vyšším, PS3 a Nintendo Switch. Jen pozor, nefunguje s mobily s procesory Mediatek. Připojuje se klasicky přes Bluetooth 5.0 a na jedno nabití funguje až 15 hodin.

RIOT herní ovladač pro mobilní telefon

Jednu specialitku najdete také v e-shopu Lidlu. Tam je k dostání herní ovladač pro mobily RIOT, který se chlubí ergonomickým tvarem a podporou až 1 000 mobilních her. K jeho přednostem patří tlačítko pro Xbox, intuitivní ovládání a osmisměrný D-pad. Na rozdíl od řady levnějších ovladačů má i konektor pro připojení sluchátek a můžete mobil dobíjet i během hraní. Váží pouhých 280 gramů.

Nevýhodou je, že se k mobilu připojuje pouze kabelem a ten má koncovku Lightning – je tedy určen pouze pro starší modely iPhonů (iOS 7 a výš).

Používáte pro hraní na mobilu ovladač?

Zdroj: Lidl, Pixabay, vlastní