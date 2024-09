Kingdom Come: Deliverance je na Steamu v masivní slevě, základní verze stojí jen 75 Kč

Royal Edition obsahující všechna DLC je k mání za pouhých 100 Kč

Akce přichází v pravý čas, jelikož pokračování vyjde už za pět měsíců

Fanoušci středověkých RPG, zbystřete! Pokud jste dosud neměli možnost projít si české hory a doly v kůži Jindřicha ze Skalice, teď máte šanci napravit tuto (z mého pohledu zásadní!) chybu. Kingdom Come: Deliverance, hit od Warhorse Studios, je momentálně na Steamu v tak masivní slevě, že by byl hřích ji nevyužít.

Základní verze hry vás vyjde na pouhých 2,99 eur, což je v přepočtu asi 75 korun. To je cena, za kterou si běžně nekoupíte ani lístek do kina, natož pak plnohodnotnou RPG hru s desítkami hodin herního obsahu. A pokud chcete opravdu komplexní zážitek, můžete sáhnout po Royal Edition za 3,99 eur (cca 100 Kč), která obsahuje nejen základní hru, ale i všechna vydaná DLC. Mluvíme tu o obsahu, který vám snadno zabere i 100 hodin hraní! Ani se nemá smysl bavit o tom, že směšný příplatek za několik kvalitních DLC rozhodně stojí za to.

Cestu prvního dílu si můžete připomenout ve vynikajícím dokumentu od Vortexu:

Dokument/Documentary – Epilogue: Kingdom Come: Deliverance [ENG, GER, FR, IT, ESP, POL SUB]

Pro naprosté fajnšmekry je tu ještě Kingdom Come: Deliverance Collection za 6,96 eur (175 Kč), která přihodí navíc soundtrack a artbook.

Timing této akce nemohl být lepší. Warhorse Studios totiž nedávno oznámilo, že pokračování Kingdom Come: Deliverance II vyjde 11. února 2025. Opět se vžijeme do role Jindřicha, který tentokrát zavítá mimo jiné i do Kutné Hory a na hrad Trosky. Tvůrci slibují významný grafický posun, větší mapu i vylepšené prostředí. Pokud vás první díl bavil, dvojka bude ještě o level výš.

Kingdom Come: Deliverance II Official Gameplay Showcase

Za cenu jednoho piva (dobře, někde i dvou bez dýška) získáte desítky hodin autentického středověkého zážitku a to mimochodem i s přítomností českého dabingu, jenž je na Steamu oficiálně k dispozici.

Zahrajete si Kingdom Come: Deliverance?

Zdroj: Steam