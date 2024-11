Jak přehrávat nejen YouTube na pozadí legálně a zdarma? Tenhle fígl musí znát každý!

Jednou z hlavních předností placeného tarify YouTube Premium je kromě absence reklam také možnost přehrávání na pozadí, a to i při vypnutém displeji. To se hodí nejen při poslechu podcastů, ale i při poslechu hudby. Věděli jste, že to jde ale zařídit i zcela zdarma a legálně? Stačí k tomu prohlížeč internetu od Samsungu.

Za běžných okolností se přehrávání videa po vypnutí displeje zastaví. Google tak tlačí uživatele do placené služby Premium, která pak v aplikaci přehrávání videa na pozadí dovolí. Samsung ale ve svém prohlížeči umožňuje přehrávání obsahu na pozadí. A nejlepší na tom je, že k tomu nepotřebujete telefon od Samsungu! Vyzkoušel jsem to na Google Pixel 9 a přehrávání na pozadí funguje výborně. Dokonce ho můžete ovládat z Always On Displeje.

Prohlížeč Samsung Internet nainstalujete z Obchodu Play. Není třeba se přihlašovat ani jej nastavovat jako výchozí. Stačí ho spustit a projít průvodcem. Následně klikněte na tlačítko menu vpravo dole a vyberte Nastavení. Zde zvolte položku Užitečné funkce.

Nyní najděte položku menu Přehrávání na pozadí. Zobrazí se tři možnosti: vypnuto, pouze ve sluchátkách a externích reproduktorech a zapnuto. Vyberte si, jestli chce poslouchat hudbu či podcasty jen při připojeném zvukovém zařízení nebo i přes reproduktor telefonu. Jak je vidět na screenshotu, přehrávání pracuje výborně a dokonce jde ovládat ze zamykací obrazovky.

Funguje také přehrávání playlistů. Co ale nefunguje, je přepínání na další skladbu pomocí sluchátek. A nezbavíte se takto ani reklamy.

Používáte přehrávání na pozadí?

Zdroj: vlastní