Google Pixel 9 Pro (XL) vs Google Pixel 7 Pro: Upgradovat má smysl, ale ne vše je růžové

Od uvedení vlajkového telefonu Google Pixel 7 Pro už uplynuly dva roky. Nejprve jej nahradil Google Pixel 8 Pro a v letošním roce přišel Google Pixel 9 Pro XL (případně Google Pixel 9 Pro s menším displejem). Vylepšení se postupně střádala a dnes díky tomu můžeme říct, že už má konečně smysl přemýšlet nad upgradem. Otázkou každopádně zůstává, kde se odehrál ten největší posun a jakým způsobem si nový vrcholný Pixel dokáže obhájit svou vysokou cenovku.

Google Pixel 9 Pro XL již máme nějakou tu chvíli v redakci. Nejprve byl podroben komplexnímu testu, jehož výsledkem je podrobná recenze, a posledních pár týdnů jej mám já jakožto redaktor, který v předešlých několika měsících využíval jako svůj primární telefon Google Pixel 7 Pro. Jak na mě novinka z Kalifornie zapůsobila po prvních dnech, jsem popisoval v dřívějším článku. Nyní bych si však dovolil své poznatky trochu rozšířit.

Google Pixel 9 Pro XL a Google Pixel 7 Pro

Design a konstrukční zpracování

Je jasné, kde se Google při vymýšlení designu pro Pixel 9 Pro XL inspiroval. Jeho pracovníci sice s nejvyšší pravděpodobností nezazvonili na dveře Apple Parku a nepoprosili svého jablečného soka o jednotlivé podklady, ale rozhodně nejsem sám, komu se již při prvním pohledu na nový Pixel vybaví právě iPhone.

Google Pixel 9 Pro XL přichází s plochými bočními hranami, které telefonu dávají prémiovější nádech. Nedokážu jednoznačně říct, zda jsou praktičtější než zakulacené, avšak čistě onen vizuální požitek rozhodně přináší lepší.

Jak jsem již uváděl dříve, Pixel 9 Pro XL mě příliš nenadchnul ovládacími tlačítky. Zdá se mi, že u Pixelu 7 Pro bylo jejich mačkání více uspokojující. Na druhou stranu, nový Pixel jsem většinu času používal s originálním ochranným pouzdrem, který neduhy odstraňuje.

Google Pixel 9 Pro XL s originálním pouzdrem

Zapomenout pak pochopitelně nesmíme na přepracovaný kamerový modul. Fotoaparáty se nyní nachází ve značně vystouplém pilulkovitém útvaru, jenž rozhodně působí moderněji.

Displej

Obrazovka Pixelu 9 Pro XL si ve srovnání s Pro verzí sedmičky prošla hned několika změnami. V prvé řadě jde o využití plochého panelu namísto prohnutého, což představuje další důvod, proč může telefon připomínat iPhony, ale také určitě poznáte změnu v poměru stran. Novinka působí kratší, ale zato širší. Je to špatně? Za mě určitě ne.

Největší posun pak vnímám v jasu. Super Actua obrazovka nabízí až 3 000 nitů ve špičce, což je sice vcelku nicneříkající hodnota, ale věřte mi, že na přímém slunečním světle rozdíl oproti Pixel 7 Pro doopravdy poznáte.

Výdrž baterie

Výdrž baterie je určitě jedním z hlavních důvodů, proč bych se k Pixelu 7 Pro už nevrátil. Časy, kdy jsem se k večeru vracel ze školy či posilovny a telefon musel okamžitě na nabíječku, neboť měl kolem 10 %, mnohdy i méně, jsou dávno pryč. Pixel 9 Pro XL opravdu vydrží celý den a ještě má solidní rezervu.

Rovněž mě překvapilo, když měl Pixel 9 Pro XL v pátek kolem 20:00 asi 90 % baterie a v sobotu v 15:15 mu stále zbývalo 22 % kapacity. Mezitím jsem přitom stihl natočit asi 30 videií v nočním klubu, měl jsem neustále aktivní always-on displej a strávil jsem relativně dost času na sociálních sítích (Instagram, TikTok, Discord atp.). Suma sumárum: S Pixelem 9 Pro XL se opravdu nebojím vycházet z domu, i když není zcela nabitý, neboť vím, že se mi zkrátka nevybije.

Googlu se také povedlo krapet zrychlit nabíjení. Namísto 23 W z dob Pixelu 7 Pro se nový Pixel 9 Pro XL pyšní až 37W výkonem. Za čínskou konkurencí sice stále zaostává, ale stále je lepší menší posun než žádný.

Výkon a zahřívání

Svým výkonem v benchmarcích Pixely nikdy nepatřily ke špičce a letos se vůbec nic nemění. Ještě než se ale dostaneme k samotným datům, je nutné ve stručnosti říct, že Pixel 9 Pro XL je jako obvykle neskutečně svižný telefon, který vás nikdy nedonutí dlouho čekat při spouštění aplikací a už v žádném případě vás nebude vás zlobit záseky v animacích.

Pixel 7 Pro byl nechvalně znám pro své přílišné zahřívání, a to i při vcelku nenáročných úlohách. Mohu potvrdit, že se toto negativum podařilo Pixelu 9 Pro XL částečně odstranit. Při běžných úkonech telefon netopí, ale při hraní Diabla Immortal v nejvyšší možné kvalitě začal produkovat teplo výrazněji než jeho předchůdce.

A tady to nekončí. Ačkoliv má slabší čip, z nějakého důvodu mi přišlo, že se Pixel 7 Pro lépe vypořádává s cutscénami a nekouše se v nich tolik jako nový Pixel 9 Pro XL. V soubojích si pak dokonce udržoval krapet lepší snímkovou frekvenci. Svést by se to možná dalo na betu Androidu 15, ale těžko říct. Ve 3DMarku či AnTuTu pochopitelně GPU předvedlo výrazně lepší výsledek než u Pixelu 7 Pro.

Google Pixel 9 Pro XL (Geekbench) Google Pixel 9 Pro XL (3D Mark Wild LIfe) Google Pixel 9 Pro XL (AnTuTu)

Google Pixel 7 Pro (Geekbench) Google Pixel 7 Pro (3DMark Wild Life) Google Pixel 7 Pro (AnTuTu)

Nový čipset Tensor G4 přináší kromě značného papírového posunu ve výkonu CPU a GPU také silnou jednotku pro práci s umělou inteligencí, díky níž je možné, aby Pixel 9 Pro XL vykonával řadu úkonů spojených s AI funkcemi přímo na zařízení.

Software

Právě funkce spoléhající na umělou inteligenci jsou jedním z klíčových lákadel nového Pixelu, i když v Česku jich spousta funguje tak napůl, pokud vůbec. Google nabízí vychytávek požehnaně, ale každý den reálně využívám snad jenom AI-generovaný souhrn počasí.

To samozřejmě neznamená, že si nějakou z cool funkcí, které Pixel 7 Pro neměl, nemůžete zamilovat. Zajímavé jsou třeba nástroje Audio Eraser a Reimagine ve Fotkách Google. První zmíněný dovede identifikovat původce zvuků ve videu, díky čemuž je následně můžete zesílit či utišit dle libosti, a ona druhá vám do fotografie dovede přidat objekt, který se v ní doopravdy nenachází. Třeba včelu. V situaci, kdy se budete chtít vyfotit se svou druhou polovičkou, ale nebudete vybaveni stativem, oceníte funkci Add Me v aplikaci Fotoaparát. Nejprve se vyfotí jeden, posléze druhý a snímky se nakonec spojí do finální fotografie.

Audio Eraser AI-generovaná tapeta AI souhrn počasí

Mimo to má Google Pixel 9 Pro XL skvěle optimalizované rozhraní v podobě skoro čistého Androidu. Nabízí šikovné možnosti přizpůsobení a na rozdíl od nadstaveb čínských modelů na mě působí opravdu uhlazeně. Pixel 7 Pro na tom byl v podstatě úplně stejně.

Faktem každopádně je, že Pixelu 7 Pro končí podpora pro velké aktualizace Androidu už příští rok v říjnu, zatímco Pixel 9 Pro XL má garantované updaty až do srpna roku 2031.

Fotoaparáty

Google Pixel 9 Pro XL pochopitelně nabízí ten nejlepší hardware pro fotografování, jaký byl u série kdy k vidění.

Nejmenšího posunu si rozhodně všímám u hlavního objektivu při fotografování ve dne. Dokonce bych i místy řekl, že mi snímky z Pixelu 7 Pro vyhovují více, jelikož při zatažené obloze nepůsobí zažloutle. Určité skupině lidí by se teplejší snímky mohly zamlouvat, ale já do ní bohužel nepatřím.

Google Pixel 9 Pro XL (hlavní objektiv) Google Pixel 9 Pro XL (hlavní objektiv) Google Pixel 9 Pro XL (hlavní objektiv) Google Pixel 9 Pro XL (hlavní objektiv) Google Pixel 9 Pro XL (hlavní objektiv) Google Pixel 9 Pro XL (hlavní objektiv) Google Pixel 9 Pro XL (hlavní objektiv) Google Pixel 9 Pro XL (hlavní objektiv) Google Pixel 9 Pro XL (hlavní objektiv) Google Pixel 9 Pro XL (hlavní objektiv) Google Pixel 9 Pro XL (hlavní objektiv) Google Pixel 9 Pro XL (hlavní objektiv)

Google Pixel 7 Pro (hlavní objektiv) Google Pixel 7 Pro (hlavní objektiv) Google Pixel 7 Pro (hlavní objektiv) Google Pixel 7 Pro (hlavní objektiv) Google Pixel 7 Pro (hlavní objektiv) Google Pixel 7 Pro (hlavní objektiv) Google Pixel 7 Pro (hlavní objektiv) Google Pixel 7 Pro (hlavní objektiv) Google Pixel 7 Pro (hlavní objektiv) Google Pixel 7 Pro (hlavní objektiv) Google Pixel 7 Pro (hlavní objektiv) Google Pixel 7 Pro (hlavní objektiv)

Kde však vidím zlepšení, je detailnost – Pixel 9 Pro XL dovede uspokojivě zachytit i vzdálené objekty, kdežto Pixel 7 Pro je rozmaže.

Při nočním fotografování na hlavní snímač pak musím vyzdvihnout pokročilejší automatické ostření, které u Pixelu 7 Pro mělo tendenci zlobit, a sytější barvy, jež zkrátka působí lépe. Zapomenout nesmím ani na méně výrazný šum. Za zhoršeného osvětlení se citelně zlepšilo i nahrávání videí.

Google Pixel 9 Pro XL (hlavní objektiv) Google Pixel 9 Pro XL (hlavní objektiv) Google Pixel 9 Pro XL (hlavní objektiv) Google Pixel 9 Pro XL (hlavní objektiv) Google Pixel 9 Pro XL (hlavní objektiv) Google Pixel 9 Pro XL (hlavní objektiv) Google Pixel 9 Pro XL (hlavní objektiv) Google Pixel 9 Pro XL (hlavní objektiv) Google Pixel 9 Pro XL (hlavní objektiv)

Google Pixel 7 Pro (hlavní objektiv) Google Pixel 7 Pro (hlavní objektiv) Google Pixel 7 Pro (hlavní objektiv) Google Pixel 7 Pro (hlavní objektiv) Google Pixel 7 Pro (hlavní objektiv) Google Pixel 7 Pro (hlavní objektiv) Google Pixel 7 Pro (hlavní objektiv) Google Pixel 7 Pro (hlavní objektiv) Google Pixel 7 Pro (hlavní objektiv)

Nejvýraznější změnu, co se zadních kamer týče, pak vnímám u teleobjektivu, který nyní dovede solidně reprodukovat barvy a konečně se zbavil zažloutlého/zašedlého „filtru“. O poznání lepší je i 30násobné digitální přiblížení. U Pixelu 9 Pro XL se pyšní přesnějším barevným podáním a především skvělými detaily.

Google Pixel 9 Pro XL (5x teleobjektiv) Google Pixel 9 Pro XL (5x teleobjektiv) Google Pixel 9 Pro XL (5x teleobjektiv) Google Pixel 9 Pro XL (5x teleobjektiv) Google Pixel 9 Pro XL (5x teleobjektiv) Google Pixel 9 Pro XL (5x teleobjektiv)

Google Pixel 7 Pro (5x teleobjektiv) Google Pixel 7 Pro (5x teleobjektiv) Google Pixel 7 Pro (5x teleobjektiv) Google Pixel 7 Pro (5x teleobjektiv) Google Pixel 7 Pro (5x teleobjektiv) Google Pixel 7 Pro (5x teleobjektiv)

Google Pixel 9 Pro XL (30x zoom) Google Pixel 7 Pro (30x zoom) Google Pixel 9 Pro XL (30x zoom) Google Pixel 7 Pro (30x zoom)

Ultra širokoúhlá kamera má tentokrát vyšší rozlišení, větší senzor a lepší světelnost. Při nočním fotografování mají snímky méně šumu a pohlednější barvy.

Google Pixel 9 Pro XL (ultra širokoúhlý objektiv) Google Pixel 7 Pro (ultra širokoúhlý objektiv) Google Pixel 9 Pro XL (ultra širokoúhlý objektiv) Google Pixel 7 Pro (ultra širokoúhlý objektiv)

Další nezanedbatelnou proměnou si prošla selfie kamera, která je schopnější za všech světelných podmínek a především nabízí detailnější snímky. Pochlubit se může i kvalitním automatickým ostřením. Opravdu mizerný je však hledáček, kde před každou fotkou vypadám zarudle nebo naopak bíle (jako bych měl na obličeji krém).

Google Pixel 9 Pro XL (selfie kamera) Google Pixel 7 Pro (selfie kamera)

Haptika, konektivita a reproduktory

Telefony Google Pixel jsou známy svou senzační haptikou, která překonává hromadu konkurenčních zařízení. U Pixelu 9 Pro XL opět dokáže příjemně potěšit a kupříkladu při změně hlasitosti pomocí digitálního posuvníku vnímám posun oproti Pixelu 7 Pro. Na druhou stranu, odezva při změně jasu mi více vyhovuje na starším modelu.

Pixel 9 Pro XL mě zvládl mírně vytočit svou Bluetooth konektivitou. Při spojení se sluchátky Pixel Buds Pro 2, která mimochodem vyšla právě s tímto telefonem, občasně zaznamenávám záseky s doprovodným „zplechovatěním“ audia. A to jsem se ještě ani nezmínil o prostorovém zvuku, který když na Pixelu 9 Pro XL povolím u jakéhokoliv zařízení (sluchátka, Bluetooth reproduktor), zvuk zní, jako bych hudbu poslouchal někde v kanálech. Než jsem po prvním dni a půl používání identifikoval, v čem je problém, byl jsem opravdu zoufalý, neboť se hudba opravdu nedala poslouchat.

Chyba však opět může být na straně bety Androidu 15 nebo mého specifického modelu.

Svou oblíbenou hudbu jsem pochopitelně zkoušel poslouchat i prostřednictvím integrovaných reproduktorů, jejichž kvalita je u Pixelu 9 Pro XL diametrálně vyšší než u Pixelu 7 Pro. Jsou hlasitější a nabízí opravdu rázné basy, což je pro mě jakožto posluchače neurofunku a crossbreedu neskutečně důležité.

Vyplatí se upgradovat?

Po pár týdnech používání Pixelu 9 Pro XL bych se k jeho předchůdci nevrátil, a to zejména kvůli spolehlivější výdrži, schopnější selfie kameře, lepšímu zoomu a celkově poutavějším fotkám a videím při špatném osvětlení. Nadchnul mě také modernější design s očividnou inspirací u Applu.

Novinku každopádně sráží na kolena její cena. Partneři Googlu nabízí Pixel 9 Pro XL v nejlevnější konfiguraci se 128 GB místa za 30 490 Kč. Dostanete sice parádní porci RAM (16 GB) a umělou inteligenci Gemini Advanced na rok zdarma, ale čínská konkurence dovede v mnoha ohledech sehrát lepší divadlo za menší peníz.

Pixely jsou odjakživa jaksi specifické a máte-li Pro verzi sedmičky, budete moc dobře vědět, o čem mluvím. Podaří-li se vám najít někoho, komu Pixel 7 Pro v dnešní době udělá radost a odkoupí jej od vás, pak bych jeho výměnu za Pixel 9 Pro XL zvažoval. V opačné situaci bych však nebyl přesvědčen, že ona zmíněná zlepšení stojí za takto masivní cenový nárůst. Pixel 7 Pro je totiž i na dnešní poměry super model.

Co si o upgradu z Pixelu 7 Pro na Pixel 9 Pro XL myslíte vy?

Za zapůjčení telefonu Google Pixel 9 Pro XL děkujeme českému zastoupení Google.