Generujeme obrázky přes Pixel Studio. AI v mobilu překvapí rychlostí i funkcemi

Google Pixel Studio je aplikace pro tvorbu AI obrázků

K dispozici je pouze pro smartphony řady Pixel 9

Obrázky generuje rychle a nabízí řadu super funkcí

Spolu s novou generací vlajkových smartphonů Pixel představil Google i řadu softwarových novinek. Jednou z nich je aplikace Pixel Studio, která kombinací lokálního a cloudového modelu dokáže generovat pěkné obrázky přímo na vašem zařízení. Jelikož mám k dispozici telefon Google Pixel 9 Pro XL, mohu vám ukázat, jak služba funguje v praxi.

Ještě než se pustíme do detailnějšího rozboru musím připomenout dvě zásadní omezení. Aplikace Pixel Studio v prvé řadě není podporovaná na jiných telefonech než Google Pixel 9. Zadruhé, v základu appka funguje pouze ve vybraných regionech, mezi nimiž Česko klasicky nenajdeme, a na novém Pixelu vám tak nepřijde předinstalovaná. Musíte si ji tedy nainstalovat z externího zdroje – já osobně použil portál APKMirror.

Začátky a orientace v aplikaci

Po nainstalování aplikace Pixel Studio a přihlášení prostřednictvím Google účtu budete vyzváni ke stažení modelu Pixel AI, který je využíván pro úpravu obrázků. V mezičase každopádně můžete vytvářet nové obrázky využitím textových promptů.

Za tímto účelem je Pixel Studio vybaveno tlačítkem „Create“ ve spodní části obrazovky. Vedle něj naleznete menší tlačítko s ikonkou obrázku a tlačítkem plus, pomocí něhož lze do aplikace nahrát vlastní snímek. Ten sice nemůžete nijak upravit pomocí textových příkazů, ale kliknutím na určitý objekt si můžete vytvořit vlastní samolepku, popřípadě jej z obrázku zcela odstranit.

Titulní strana aplikace Pixel Studio nabízí několik ukázkových snímků roztříděných do kategorií, které si můžete nejen prohlédnout, ale také upravit dle libosti. V levém horním rohu pak naleznete složku s vašimi projekty.

Tvorba a úprava vlastního obrázku

Jak jsem již zmínil v předešlé kapitole, svůj vlastní obrázek si můžete navrhnout po kliknutí na tlačítko „Create“. Jakmile tak učiníte, dostanete se do nabídky s barevným zakulaceným čtvercem – na jeho místě se objeví vytvořený obrázek – a textovým polem, kam vkládáte svůj prompt v anglickém jazyce. V políčku lze také zvolit styl obrázku (videohra, anime, samolepka, nákres, filmový atd.).

Generování obrázku zabere pouze několik málo sekund a poté, co se dokončí, můžete s čerstvě vytvořeným snímkem dále interagovat mnoha různými způsoby. Kliknutím na tlačítko se šipkou můžete tvorbu provést znovu a použije se přitom stejný prompt. Kliknutím na ikonku se štítkem lze změnit styl a tlačítko se třemi tečkami poslouží k odeslání zpětné vazby do Googlu týkající se kvality generování. Celou dobu se pak můžete vrátit zpět do textového pole, abyste dodatečně upravili svůj původní prompt.

Nabídka v horní části obrazovky nabízí možnost zkopírování obrázku, sdílení, uložení do galerie v zařízení či jeho odstranění.

Galerie našich výtvorů

Zkusili jste si už vygenerovat obrázek přes Pixel Studio?