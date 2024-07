10 dobrých důvodů, proč si předplácet YouTube Premium

YouTube Premium přijde na 269 Kč měsíčně

Co vlastně za tuto částku získáte?

Máme i tipy, jak na předplatném ušetřit



Portál YouTube je tu s námi bezmála dvacet let a pro mnoho lidí se stal primární platformou pro sledování videí. Samotnou službu je možné používat zdarma, ovšem v takovém případě je nutné akceptovat reklamy, jejichž počet a délka postupem času nepříjemně roste.

Zejména otravné jsou neustále se opakující reklamní spoty. Já sám jsem reklamy toleroval, nicméně poté, co jsem asi padesátkrát viděl reklamu na zubní pastu Meridol, která je doslova tragicky nadabovaná (tj. pronášená slova vůbec nezapadají do pohybu úst protagonistů), naštval jsem se a začal jsem platit za YouTube Premium.

Otravná reklama na Meridol

Někdo teď určitě podotkne, že jsem se mohl otravných reklam zbavit nějakým „adblockerem“. Ano, mohl, ale bylo mi to – jak se tak říká – „proti srsti“. Sleduji asi 300 kanálů a myslím, že je fér, aby tvůrci videí, kteří jejich přípravou strávili často i desítky hodin, dostali za svou práci zaplaceno. Ostatně já také tento článek nepíšu zadarmo :-).

YouTube platí tvůrce ze zobrazených reklam a z peněz vybraných od předplatitelů. Z těchto peněz také financuje náročnou infrastrukturu, díky které celý portál funguje. Blokování reklam by mi tedy připadalo podobně sobecké, jako kdybych utekl z restaurace nebo z taxíku bez placení.

Proč tedy platit YouTube Premium?

Tím prvním a jednoznačně nejdůležitějším důvodem, proč si zaplatit YouTube Premium, je absence jakýchkoli reklam. Když říkám žádných, myslím tím opravdu nulový počet – to znamená žádné reklamy před zahájením přehrávání, žádné přerušování videí v těch nejzajímavějších okamžicích, a hlavně absolutně žádný Meridol! Prostě klepnu na video a hned ho mohu sledovat. Na tohle se opravdu hodně snadno zvyká.

YouTube Premium

Druhý důvod se může hodit v okamžiku, kdy alespoň občas cestujete do míst, ve kterých je slabé nebo žádné internetové připojení. Předplatitelé mají možnost stáhnout si vybraná videa a následně je sledovat, ačkoli je jejich zařízení offline. Pokud máte limitovaný objem dat přes mobilní datové připojení, můžete si ho šetřit tak, že si stáhnete videa při připojení přes Wi-Fi a následně je budete přehrávat, aniž byste čerpali mobilní data.

Do třetice všeho dobrého tu máme možnost přehrávání videí na pozadí. To platí zejména na telefonech a tabletech. Pokud například posloucháte hudbu nebo mluvené slovo, nemusíte mít aplikaci YouTube na popředí. Telefon či tablet je možné zhasnout, případně lze během poslechu používat jiné aplikace. Některé grafické nadstavby sice poskytovaly tuto funkci ve svém rámci, ale většinu z nich Google donutil k její deaktivaci.

Další výhodou YouTube Premium na telefonech a tabletech je možnost vyžívat režim obrazu v obraze (PiP; Picture in Picture). Tato funkce umožňuje sledování videí v malém okně, které se zobrazí nad ostatními aplikacemi. Toto malé okno můžete přesunout kamkoli na obrazovku, aby vám nepřekáželo při používání jiných aplikací.

Další výhody

Pátým důvodem, kterým si můžete ospravedlnit předplatné YouTube Premium, je plný přístup ke službě YouTube Music Premium, která je koncipována jako konkurent ke streamovacím službám, jako jsou Spotify, Apple Music a Amazon Music. V jejím rámci si můžete stahovat skladby, alba a playlisty, abyste je mohli poslouchat offline, což je ideální pro situace, kdy nemáte přístup k internetu, například při cestování.

YouTube Music

Pokud máte menší děti, pak jim určitě uděláte radost vypnutím reklam v rámci aplikace YouTube Kids. YouTube Kids je aplikace vytvořená speciálně pro děti, která nabízí obsah přizpůsobený pro mladší publikum. Děti tak budou moci sledovat své oblíbené pořady a videa bez přerušení, což sníží jejich frustraci z čekání na konec reklamy. Kromě toho neuvidí reklamní spoty na hračky, kterých se následně budou dožadovat :-).

Placením za YouTube Premium podpoříte tvůrce, které sledujete. Tento model financování poskytuje tvůrcům stabilnější příjem a motivuje je k vytváření kvalitního obsahu. Když se přihlásíte k odběru YouTube Premium, část předplatného půjde přímo na podporu tvůrců obsahu. YouTube rozděluje tyto příjmy mezi tvůrce podle toho, kolik času strávíte sledováním jejich videí.

A ještě tři benefity

Jako předplatitelé můžete také získat přednostní přístup k novým funkcím a aktualizacím. To znamená, že si budete moci vyzkoušet některé nové funkce dříve, než budou široce dostupné všem uživatelům. Předplatitelé YouTube Premium jsou totiž často mezi prvními, kteří tyto funkce mohou vyzkoušet. To zahrnuje vše od nových nástrojů pro tvorbu obsahu až po nové způsoby interakce s videy.

Předplatitelé mohou dle oficiální nápovědy také pokračovat ve sledování videí přesně tam, kde přestali, a sledovat je tak bez přerušení. Pokud sledování videa z nějakého důvodu přerušíte, YouTube si zapamatuje, kde jste skončili. V přehrávání od daného místa pak lze (pod stejným účtem) pokračovat i na jiném zařízení. Můžete tak rozkoukat video cestou domů na mobilu a dodívat se na něj na velké televizi v obýváku.

Možnost přehrávání na chytrých displejích

Desátým (a zdaleka asi ne posledním) důvodem je vylepšená integrace s dalšími službami Google, což přináší mnoho výhod a rozšiřuje možnosti využití předplatného. Můžete například mohou využít zařízení Google Home nebo Google Nest k přehrávání hudby a videí z YouTube nebo YouTube Music pomocí hlasových příkazů. Stačí říct například „Hej Google, play music on YouTube Music“ nebo „Hej Google, play [název videa] on YouTube“.

Kolik stojí YouTube Premium?

YouTube Premium můžete vyzkoušet po dobu jednoho měsíce zdarma (nicméně i tak budete muset zadat platební kartu). Následně počítejte s měsíčním předplatným ve výši 179 Kč. Šest korun denně za v podstatně nekonečné možnosti audiovizuální zábavy považuji za příznivou cenu.

Volba tarifu YouTube Premium

Podstatně zajímavější je ale rodinné předplatné, do kterého můžete zahrnout až pět dalších členů. To stojí 269 Kč měsíčně, takže pokud byste tuto nabídku zcela využili, vychází to na necelých 45 Kč na osobu a měsíc, tj. cca 1,50 Kč za den. Zde platí, že všem členům rodiny musí být alespoň 13 let, musí mít účet Google a musí žít ve stejné domácnosti jako správce rodiny.

Studenti mohou využít zvýhodněné individuální předplatné, které přijde na 109 Kč měsíčně. Za tuto částku získáte stejné výhody, jako v předchozích dvou tarifech. Tento tarif je k dispozici pouze studentům prezenčního studia vyšších vzdělávacích institucí a lze ho využívat maximálně 4 roky. Na konci každého roku je nutné znovu ověřit, zda máte na slevu nárok.

