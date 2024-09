Google nabízí nové předplatné. Za úplný pakatel nabízí více úložiště

Google představil novou Lite verzi předplatného Google One

Nabízí pouze 30 GB úložiště, ale zato stojí naprostý pakatel

Spatřeno bylo pouze v Indii a nevíme, zda přijde i do Česka

Služba Google One byla oficiálně spuštěna v roce 2018 a momentálně v České republice nabízí čtyři různé tarify. Zatímco bez předplatného máte zdarma k dispozici až 15 GB cloudového úložiště pro Fotky Google, Disk Google a Gmail, za příplatek můžete míti více než stokrát tolik místa. Teď Google spouští další tarif, který cílí na méně náročné, a tudíž stojí naprostý pakatel.

Já osobně rád fotím a nahrávám videa telefonem, takže si aktuálně předplácím Google One Basic za 59,99 Kč měsíčně, abych měl k dispozici 100GB prostoru ve Fotkách Google. Pro uživatele, kteří si chtějí do cloudu přesunout dvakrát větší kvantum médií, je vhodný Googlem doporučený balíček Standard s 200 GB místa a cenou 79,99 Kč měsíčně.

Předplatné Premium (299,99 Kč měsíčně) pak dokonce nabízí 2 TB místa a zahrnuje i další benefity, třeba ve službě Workspace. Nejdražší balíček stojí 549,99 Kč měsíčně, nazývá se AI Premium a kromě již zahrnutých výhod nabízí také přístup ke službě Gemini Advanced s pokročilým modelem 1.5 Pro a integrovanou AI v kancelářských aplikacích. Až na tento tarif je možné všechna předplatná uhradit na 12 měsíců dopředu, což vyjde výhodněji.

Jak upozornil server The Indian Express, v Indii se rozšiřuje balíček Google One Lite. Je o více než polovinu levnější než tarif Basic – vychází tam na 59 rupií, tedy asi 16 korun v přepočtu – a poskytne přístup k pouhým 30 GB místa. Pro uživatele, kteří si pouze chtějí pomalým tempem střádat další soubory či e-maily v cloudu, aniž by museli neustále promazávat ty stávající, se jedná o vcelku atraktivní nabídku.

Zatím není jasné, zda se Google One Lite spustí v Česku. Mě samotného by 30 GB místa zřejmě omezovalo, ale věřím, že by si zde našlo své příznivce.

Pořídili byste si tarif Google One Lite?

Zdroje: The Indian Express, Android Police