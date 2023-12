GTA 6 oficiálně představeno! Trailer vypadá naprosto božsky

GTA 6, známé také jako Grand Theft Auto VI, bylo konečně po nekonečných spekulacích oficiálně představeno! Společně s oznámením na oficiálním webu a sociální síti X nám studio Rockstar Games dopřálo i fanstasticky vypadající trailer, který odhaluje docela dost podstatných informací. Původně měl mít premiéru až v 15:00 našeho času, avšak v reakci na další úniky se jej Rockstar rozhodl vydat s předstihem.

Trailer GTA 6 nám ukazuje naprosto dechberoucí grafický kabátek a je oficiálně potvrzeno, že se vrátíme do dnes již legendárního Vice City. Je až neskutečné, jak grafika vypadá a to i v porovnání s dodnes výborně zpracovaným Red Dead Redemption 2, zejména pokud se podíváme na mimiku obličejů. Navíc se zdá, že se jedná o opravdový gameplay trailer, nikoliv jen technologické demo.

Ačkoliv nám trailer GTA 6 nastínil a vlastně potvrdil mnoho informací, bez úniků bychom byli v příběhu stále poměrně ztracení. Protagonisty, které vidíme v ukázce jsou Jason a Lucia. Právě té je v traileru věnovaná velká pozornost a pravděpodobně si odpykává trest ve vězení. Vůbec poprvé v sérii se tedy setkáváme s hratelnou ženskou hlavní postavou. Rockstar se údajně nechal inspirovat příběhem Bonnie a Clyde, děj se má přitom odehrávat po událostech GTA V. Hlavní dějová linka dle předchozích zpráv zabere okolo 70 – 80 hodin, tedy více než dvojnásobnou porci oproti GTA V. Opět mohu pro srovnání přihodit další hru – třeba třetího Zaklínače, jehož hlavní dějová linka zabere v průměru něco okolo 53 hodin.

V traileru lze spatřit hned několik lokací v čele s legendárním Vice City. To nabídne pořádnou porci večerní zábavy, parádní vozový park, ale i tohoto místa se dotkla vlna sociálních sítí, což trailer dává docela dost najevo. Ukázka bohužel nepotvrdila dřívější spekulaci o tom, že ve hře dočkáme známých postav z dřívějších titulů Grand Theft Auto, jako je třeba Niko Bellic, Gay Tony, Candy Suxx či Bruce Kibutze, ale vyloučit to nelze.

Vše podtrhuje vynikající hudba, konkrétně se jedná o skladbu Love Is A Long Road od Toma Pettyho.

Klíčové informace z traileru GTA 6:

O tom, že studio na na GTA 6 pracuje víme už dlouho, a to nejen díky loňskému úniku, který nemá v popkulturním žánru obdoby, ale také díky Rockstaru samotnému, který vývoj před nějakou dobou potvrdil na svém oficiálním webu.

