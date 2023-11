Generální ředitel Take-Two se vyjádřil k aktuálním i budoucím cenám videoher

Dle něj by měly být hry naceněny podle toho, jakou herní dobu vám nabídnou

Podle nejnovějších informací by mohlo stát GTA 6 klidně přes 3 tisíce korun

Společnost Rockstar Games nám už příští měsíc odhalí první trailer jedné z nejočekávanějších her poslední dekády – GTA 6. Generální ředitel korporátu Take-Two (pod nějž spadá právě Rockstar) Strauss Zelnick se vyjádřil k cenám současných her a sdělil, že by budoucí videohry měly být naceněny dle jejich hodinové hodnoty. Zjednodušeně tedy podle toho, jakou herní dobu vám daný titul nabídne.

„Pokud jde o ceny jakýchkoliv zábavních projektů, algoritmus v podstatě odpovídá hodnotě očekávaného využití zábavy, což znamená, že hodnota za hodinu vynásobená počtem očekávaných hodin plus koncová hodnota, kterou zákazník vnímá v rámci vlastnictví, pokud titul skutečně vlastní, nikoliv například pronajímá nebo předplácí,“ vyjádřil se Zelnick. V praxi by to tedy mohlo znamenat, že GTA 6 bude první hrou, kde bude tento výpočet promítnutý. A vzhledem k tomu, že půjde o nepochybně velice rozsáhlý titul, kde snadno utopíte vyšší desítky hodin, může cena hráče nepříjemně překvapit.

Neoficiální trailer na GTA 6:

Grand Theft Auto VI Trailer | TV Spot

Podle nejnovějších informací by mohlo Grand Theft Auto VI stát při vydání okolo 150 dolarů, tedy přes 3 300 korun. Osobně s tím ale nemám problém. Ať si firma účtuje za své produkty kolik uzná za vhodné. Hry na aktuální generaci konzolí stojí v době vydání běžně přes 2 tisíce (a kolikrát se ukáží jako propadáky) a pokud Rockstar doručí kvalitní titul, který bude označován (stejně jako třeba Red Dead Redemption 2) za jednu z nejlepších her všech dob, pravděpodobně musel vyvinout maximální úsilí, zaplatit kvalitní programátory, scénáristy, herce a další zaměstnance, aby byl takového výsledku schopný docílit.

Koupili byste si GTA 6 za 150 dolarů?

Zdroj: Gamingbible, Devianart (Loopinnu)