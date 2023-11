Možná se vám to nezdá, ale od vydání dnes již legendárního, ale současně dodnes velmi populárního GTA V uplynulo už více než 10 let. Před nedávnem Rockstar na svých sociálních sítích potvrdil, že v prosinci vydá trailer pro další Grand Theft Auto a je takřka jisté, že jde o GTA 6. Nyní získáváme další zajímavé, ač oficiálně nepotvrzené informace o tom, kdy americké studio jeden z nejočekávanějších titulů poslední dekády představí.

Jeden z uživatelů se totiž obrátil na britského prodejce Argos a zeptal se na předobjednávku GTA 6. Namísto strohé odpovědi bez konkrétních informací, se mu však dostalo velmi zajímavé informace. Prodejce, respektive jeden ze zaměstnanců se jménem Allan totiž odpověděl, že hru bude možné předobjednat už 12. prosince. Navíc potvrdil, že právě toto datum jim sdělil jejich distributor. Ten už zřejmě v Argosu nepracuje a pokud dostal jen padáka, může být rád, že mu nebyla vyměřena ještě tučná pokuta za porušení embarga. Když se na stejnou otázku zeptal admin fanouškovského X účtu Rockstar Universe, bylo mu řečeno, že předobjednávky budou spuštěny poté, co bude hra oficiálně oznámena.

There is an image circling Twitter/X in relation to a Argos Support conversation stating GTA6 will be available for Pre-Order on Dec 12th, 2023.

We have reached out to Argos to clarify this, to which they do not have a date for pre-orders or release.

They have stated though… pic.twitter.com/gSwINGQXTV

— Rockstar Universe (@RStarUniverse) November 23, 2023