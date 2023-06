Nový únik! V tento den se má představit GTA 6

GTA VI patří k nejočekávanějším hrám tohoto desetiletí

Už teď o něm víme díky únikům poměrně dost informací

Leaker TimeTraveler odhalil datum, kdy by se nám mělo představit

Pokud se alespoň trochu zajímáte o videohry, zřejmě vám neunikl obrovský hackerský útok na studio Rockstar Games, který nemá v herní branži obdoby. Kvůli němu unikla hromada informací o chystaném GTA 6, ať už je řeč o zasazení, hlavních postavách nebo příběhu, ale dokonce také gameplay záběry. Tento únik překvapil celý videoherní průmysl i kvůli tomu, že Rockstar si své informace zpravidla pečlivě hlídá a pokud on sám nechce, nevíme o jeho chystaných titulech zhola nic. Nyní jeden z dalších leakerů odhalil, kdy by se nám měla jedna z nejočekávanějších her tohoto desetiletí poprvé oficiálně ukázat.

Pokud náhodou o únicích okolo GTA VI nic nevíte, pojďme si je v krátkosti připomenout. Stejně jako ostatní hry od Rockstaru má i GTA 6 běžet na enginu RAGE, který se osvědčil kupříkladu v Red Dead Redemption 2 či aktuálním GTA V. Máme se prý těšit na mapu s rozlohou 360 kilometrů čtverečních. Jen pro představu, GTA V disponuje světem o rozloze přibližně 80 kilometrů čtverečních. Takhle obří mapa by samozřejmě byla pouze s jedním městem a venkovem poněkud prázdná, takže zde budou hned čtyři – Liberty State, Carcer City, Cottonmouth a chybět nemá ani legendární Vice City. Hlavní dějová linka má zabrat okolo 75 hodin.

A kdy se nám tedy hra konečně oficiálně představí? Dle leakera TimeTraveler, který v minulosti odhalil několik jiných vydání (například Star Wars: Outlaws nebo PayDay 3) si Rockstar premiéru naplánoval na 27. října. Informaci přesto berte s určitou rezervou, v minulosti jsme vás informovali o tom, že bude nové “gétéáčko” odhaleno 17. května, což se nakonec nestalo.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jak se těšíte na nové GTA?

Zdroj: Reddit, Loopinnu