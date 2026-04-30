Laptop s RTX 5070, 32 GB RAM a Intel Core 7 240H za 32 tisíc! Tento Acer je teď hodně výhodný Hlavní stránka Zprávičky Acer Nitro V 16 ANV16-72-74U6 je herní notebook s RTX 5070, Intel Core 7 240H, 32 GB DDR5, 1TB SSD a 16" QHD+ 180Hz displejem Původně 35 790 Kč, s členstvím AlzaPlus+ za 32 211 Kč — k tomu jako bonus herní balíček v hodnotě 1 459 Kč Jeden z nejlevnějších laptopů s RTX 5070 na českém trhu — kompromisem je konzervativní TGP a zahřívající se procesor Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.4.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Notebooky s RTX 5070 startují na českém trhu obvykle nad 35 tisíci, takže když Acer Nitro V 16 spadl pod 33 tisíc, jde o cenovku, která stojí za pozornost. S členstvím AlzaPlus+ ho pořídíte za 32 211 Kč. Členství stojí 59 Kč měsíčně a po nákupu ho můžete zrušit, takže reálná úspora oproti standardní ceně 35 790 Kč činí téměř 3 600 Kč. K tomu Acer dává hru Pragmata v hodnotě 1 459 Kč. Pro koho dává smysl S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte nejlevnější vstup do světa RTX 5070 a chcete dobrý herní výkon. Recenze potvrzují, že GPU thermal management je výborný — žádný throttling během dlouhých herních seancí.⚠️ Zvažte, že TGP grafiky není v parametrech uvedeno — u levnějších notebooků s RTX 5070 to bývá ke 100W, zatímco prémiové modely tlačí ke 140W. Recenze potvrzují, že Acer drží GPU spíše konzervativně. Druhý bod — Intel Core 7 240H se pod velkou zátěží zahřívá až ke 100 °C a kvůli tomu throttluje.💡 Za 32 211 Kč dostanete Intel Core 7 240H (10 jader), RTX 5070 8GB, 32 GB DDR5 RAM (volný slot pro upgrade na 64 GB), 1TB NVMe SSD (volný druhý M.2 slot), 16″ IPS displej s rozlišením 2560 × 1600 a 180 Hz, antireflexní úpravu, 100% sRGB, Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 a baterii 76 Wh. KOUPIT S ALZAPLUS+ ZA 32 211 Kč Pro koho dává smysl Hlavní lákadlem je kombinace RTX 5070 a kvalitního QHD+ displeje za cenu, kde konkurence nabízí jen RTX 5060. V testech LaptopMedia notebook v Counter-Strike 2 zvládá 157 FPS na nativním rozlišení s vysokými detaily a v Black Myth: Wukong drží 80 FPS na High. Pro hraní v rozlišení 1600p je to dostatek výkonu i na náročnější moderní tituly. 180Hz panel s 100% sRGB je pro tuto cenovou kategorii nadstandard — recenzenti chválí přesné podání barev a antireflexní úpravu. Velkou předností je upgradovatelnost — dva sloty pro DDR5 RAM (jeden volný), dva M.2 sloty pro SSD (jeden volný) a snadno vyměnitelná baterie i Wi-Fi karta. Notebook tedy můžete v budoucnu rozšiřovat bez nutnosti kompletního přepracování systému. S čím počítat Test LaptopMedia odhalil zajímavé kompromisy. Acer evidentně vsadil na chlazení GPU na úkor CPU — RTX 5070 drží nízké teploty kolem 78 °C i po hodině hraní bez throttlingu, ale Intel Core 7 240H pod zátěží šplhá až ke 100 °C a snižuje takty. Pro hraní her to nevadí (CPU bottleneck v moderních hrách bývá minimální), ale pokud notebook plánujete využívat i pro náročnější produktivní úlohy jako video editing nebo 3D rendering, výkon procesoru bude pod kapacitou jeho potenciálu. Druhá věc — chybí biometrické přihlašování (žádná čtečka otisků ani IR kamera) a webkamera nemá fyzickou krytku pro soukromí. Plastové tělo působí solidně, ale nedosahuje kvality dražších herních notebooků. A poslední bod — notebook se prodává bez operačního systému, takže si Windows musíte dokoupit zvlášť. VYUŽÍT NEJNIŽŠÍ CENU RTX 5070 Vsadili byste na levnější herní notebook s konzervativnějším TGP, nebo si připlatíte za maximální výkon grafiky? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi