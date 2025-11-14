Tohle ještě nikdy neudělala žádná hra. GTA 6 by mohlo posunout celou generaci konzolí Hlavní stránka Zprávičky Analytik tvrdí, že GTA 6 by mohlo posunout PlayStation 6 a nový Xbox z roku 2027 do roku 2028 GTA 6 vyjde 19. listopadu 2026 a bude natolik velký hit, že vytáhne prodeje konzolí i v roce 2027 Sony a Microsoft by mohli chtít vytěžit maximum z PS5 a Xbox Series X|S před uvedením nové generace Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.11.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Jediná hra dokáže změnit plány celého průmyslu. Podle analytika Pierse Harding-Rollse z Ampere Analysis by GTA 6 mohlo přesvědčit Sony a Microsoft, aby posunuli vydání nové generace konzolí z konce roku 2027 až do roku 2028. Důvod? GTA 6 bude takovým trhákem, že by byla škoda nevytěžit z něj maximum na aktuální generaci. GTA 6 přichází v listopadu 2026 Logika za možným posunem konzolí Proč to dává smysl pro Sony Proč to dává smysl pro Microsoft Proč to může být nesmysl Historie nemusí být průvodcem Verdikt: zajímavá spekulace, ale nic víc GTA 6 přichází v listopadu 2026 Rockstar nedávno podruhé posunul termín vydání GTA 6 – tentokrát z května 2026 na 19. listopadu 2026. Jde o klasický „holiday release“ v předvánočním období, kdy se prodává nejvíc her a konzolí. A právě tento časový posun může mít podle analytiků dalekosáhlé důsledky. Harding-Rolls vysvětluje pro GamesIndustry.biz, že GTA 6 bude mít „výrazný dopad na dynamiku prodeje konzolí v roce 2026“. To samo o sobě není překvapivé – GTA 5 je nejprodávanější hrou poslední dekády jak v kusech, tak v celkových tržbách. GTA 6 má potenciál být ještě větší událostí. Logika za možným posunem konzolí Základní model Ampere Analysis počítá s tím, že PlayStation 6 a nový Xbox přijdou koncem roku 2027. Pokud by ale GTA 6 táhlo prodeje konzolí ještě v roce 2027, Sony a Microsoft by mohli zvážit posun na rok 2028. GTA 6 vyjde v listopadu 2026 na PS5 a Xbox Series X|S. Miliony lidí si koupí konzole právě kvůli této hře. Ale prodeje budou pokračovat měsíce a roky po vydání – GTA 5 se prodává dodnes, více než deset let od vydání. To znamená, že GTA 6 by mohlo táhnout prodeje PS5 a Xbox Series po celý rok 2027. Pokud by Sony a Microsoft vydali nové konzole koncem 2027, vlastně by „ukradli“ prodeje sami sobě. Lidé, kteří by si standardně koupili PS5 kvůli GTA 6 v září 2027, by možná raději počkali dva měsíce na PS6. To je z pohledu byznysu nevýhodné. Proč to dává smysl pro Sony Sony nedávno prohlásilo, že PS5 je teprve v polovině svého životního cyklu. To naznačuje, že s PS6 se příliš nespěchá. Pokud by GTA 6 vyšlo v květnu 2026 podle původního plánu, Sony by mělo rok a půl na to, aby vytěžilo prodeje z této hry před uvedením PS6. Teď, když GTA 6 vychází v listopadu 2026, má Sony jen rok do plánovaného termínu PS6. To je kratší doba na monetizaci. Posun PS6 na rok 2028 by dal Sony dva roky na prodej PS5 konzolí, bundle s GTA 6, speciálních edic a všeho dalšího. Proč to dává smysl pro Microsoft Microsoft má ještě silnější motivaci. Xbox Series X|S zaznamenaly masivní propad v tržbách konzolí v posledním fiskálním roce. Nový Xbox je podle spekulací drahý – možná i dražší než konkurence, pokud bude skutečně hybridem mezi konzolí a PC, jak se spekuluje. Pro Microsoft by tedy dávalo smysl vytěžit maximum z Xbox Series pomocí GTA 6, než uvede drahou novou konzoli na trh. Navíc by získal čas na vyladění výroby a možná i mírné snížení ceny. Proč to může být nesmysl Je důležité zdůraznit, že jde jen o spekulaci jednoho analytika. Sám Harding-Rolls říká, že posun není jistý a že to je jen jedna z možností. Existuje řada důvodů, proč by Sony a Microsoft mohli ignorovat GTA 6 a držet se původního plánu: Konkurence – pokud jeden vydá konzoli v roce 2027 a druhý bude čekat do 2028, první má výhodu Technologie – čím déle čekáte, tím lepší čipy můžete použít, ale také tím bude dražší výroba Zákazníci – lidé, kteří si koupí PS5 kvůli GTA 6, nebudou chtít nutně upgrade na PS6 hned rok poté Vývojáři – herní studia už vyvíjejí hry pro novou generaci a počítají s určitým termínem Navíc GTA 6 stejně vyjde i na nových konzolích – Rockstar udělá vylepšenou verzi pro PS6 a nový Xbox, jakmile vyjdou. To znamená, že nové konzole budou mít vlastní důvod ke koupi i s GTA 6 v nabídce. Historie nemusí být průvodcem GTA 5 vyšlo v září 2013 na PS3 a Xbox 360 – tedy na konci životního cyklu těchto konzolí. PS4 a Xbox One vyšly jen dva měsíce poté, v listopadu 2013. Rockstar pak vydal vylepšenou verzi GTA 5 na nové konzole v listopadu 2014. Tento model perfektně fungoval – Rockstar prodal hru dvakrát (staré konzole + nové konzole) a výrobci nemuseli posunovat plány. Proč by to nemohlo fungovat znovu? Verdikt: zajímavá spekulace, ale nic víc Je pravda, že GTA 6 bude jeden z největších herních titulů všech dob. Je také pravda, že takový titul může ovlivnit strategické rozhodování konzolových výrobců. Ale posun celé generace konzolí o rok kvůli jedné hře je extrémní krok. Přechod na novou generaci vyžaduje smluvní závazky s výrobci čipů, plánování výroby, vývoj startovního softwaru a koordinaci s herními studii. Posunout to všechno o rok není jednoduché ani levné. Pokud se něco takového stane, očekávejte spíš tiché změny v marketingových kalendářích a plánech čipsetů než velké tiskové konference s oznámením. Zatím je to jen zajímavá spekulace od jednoho analytika. Co říkáte na tuto spekulaci? Zdroj: GamesIndustry 