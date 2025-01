Pamatujete na Atari? Chystá se mobilní herní konzole Gamestation Go, vypadá naprosto skvěle

Staré hry z osmibitových počítačů mají stále své příznivce

Je možné využívat různé emulátory, ale zážitek nebývá autentický

Atari oznámilo vývoj mobilního herního zařízení

Pamatujete ještě na Atari? Máte rádi staré hry? Rádi byte si je zase zahráli? Pokud jste 3x odpověděli ano, určitě uvítáte informaci, že Atari uvede mobilní herní zařízení. K představení by mělo dojít na CES 2025, kde se dozvíme také přesnější parametry a hlavně, co všechno bude zařízení umět.

Ze zatím známých hardwarových parametrů můžeme odhadnout, že se jedná o mobil, který byl rozšířený o specifické ovládací prvky. Displej o velikosti 7″ je doplněný hardwarovou klávesnicí , pádly a trackballem. Hry, které na něm půjdou spustit, budou mít oficiální licenci.

Pokud si chcete zahrát staré hry už teď, je to možné díky různým emulátorům. Problém nastává při shánění her, kdy se můžete dostat na tenký led, co se legálnosti týče. Nehledě k tomu, že součástí celého zážitku bylo i ono ovládání, které běžný mobil nedokáže nabídnout.

Emu2600 XL Pentawire

Uvidíme, jakou nasadí výrobce cenu a jaký bude seznam podporovaných her. Své kupce by si takové zařízení najít mohlo.

Hrajete staré hry, třeba na Atari?

Zdroj: X