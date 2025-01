Aqara předvede nášup nových produktů! Těšit se můžeme třeba na nový Hub M100

Populární výrobce produktů chytré domácnosti Aqara hodlá v rámci veletrhu CES 2025 veřejnosti předvést řadu nových zařízení. S předstihem o tom již koncem prosince informovala na sociální síti X, kde také zveřejnila rozmazaný obrázek patrně zachycující jednotlivé kusy hardwaru. Ačkoliv samotná společnost přímo neprozradila, na co se můžeme těšit, detaily se dozvídáme díky únikům.

Zdá se, že Aqara během CES 2025 představí například nový hub. S označením M100 pravděpodobně půjde o nástupce aktuálního modelu M3, který vsadil na jednoduché provedení ve tvaru čtverce, USB-C nabíjení a podporu standardu Matter.

What’s hidden in these shadows? A sneak peek at Aqara’s 2025 lineup 👀 Can you guess the products we’ll be revealing at CES?

