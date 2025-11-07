GTA VI opět odloženo: Mezi pětkou a šestkou uplyne už 13 let čekání Hlavní stránka Zprávičky GTA 6 dostává další odklad – tentokrát až na 19. listopadu 2026, o šest měsíců později než bylo plánováno Jde už o třetí posunutí termínu od oznámení hry v prosinci 2023 Rockstar mluví o „potřebě dodatečného času na dokončení", fanoušci jsou frustrovaní Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.11.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Rockstar Games právě potvrdil to, co mnoho fanoušků vytušilo, ale nikdo nechtěl slyšet. GTA 6 se odkládá na 19. listopadu 2026 – o půl roku později, než bylo slíbeno. Jde o třetí posun termínu od oznámení hry v prosinci 2023, a tentokrát bolí víc než obvykle. Původně mělo GTA 6 vyjít na podzim 2025. Pak přišel první odklad na květen 2026. A teď se ukazuje, že ani to nestačilo. Rockstar v oficiálním prohlášení uvedl, že „dodatečné měsíce umožní dokončit hru s úrovní kvality, kterou očekáváte a zasloužíte si“. A tak čekání, které mnozí považovali za téměř u konce, začíná znovu. Půl roku navíc, když zbývalo půl roku? Co se děje? Šestiměsíční odklad není jen mírné opoždění. Je to zdvojnásobení čekací doby z aktuálního stavu. Na Redditu jeden z uživatelů trefně poznamenal: „Měli jsme před sebou méně než 200 dní. Teď jsme zpátky nad rokem.“ Co je na tom nejhorší? Fakt, že Rockstar evidentně zjistil, že potřebuje dalších šest měsíců na „vyleštění“, přestože měl před sebou ještě šest měsíců vývoje. To naznačuje buď špatné plánování, nebo podceněnou komplexitu projektu. Pokud vám půl roku před vydáním dojde, že potřebujete ještě půl roku navíc, něco se pokazilo dřív. Hi everyone,Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX— Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025 CEO Take-Two Strauss Zelnick před rokem vyjádřil „velkou důvěru“ v termín podzim 2025. Když se ho IGN zeptalo, co se od té doby změnilo, odpověděl vágně: „Měli jsme více času na vývoj titulu. Dostáváme se blíž k vydání.“ To není odpověď, to je Marketing 101 – říct něco, co zní jako odpověď, ale ve skutečnosti nic nevysvětluje. Fanoušci jsou unavení: „Bylo mi 17, když vyšlo GTA 5. Bude mi 30, až vyjde šestka.“ Reakce komunity na Redditu jsou směsicí smutku, vtipů a rezignace. Jeden z nejpopulárnějších komentářů shrnuje frustraci celé generace: „Bylo mi 17, když vyšlo GTA 5. Bude mi 30, až vyjde GTA 6.“ Jiný uživatel přidal: „Bylo mi 26, když vyšlo GTA 5. Když vyjde GTA 6, budu v důchodu.“ A pak je tu klasika: „Byl jsem mrtvý, když vyšlo GTA 5, a než vyjde šestka, stihnu se reinkarnovat.“ Vtipná nadsázka? Možná. Ale za tím je opravdová frustrace. GTA 5 vyšlo v roce 2013. Mezi GTA 5 a GTA 6 uplyne minimálně 13 let. To je doba, za kterou někdo vyroste z puberťáka v dospělého člověka s hypotékou a dětmi. A Rockstar za tu dobu vydal jen Red Dead Redemption 2 (2018) a jinak se věnoval ždímání GTA Online. Historie odkladů Rockstar má historii odkladů – a paradoxně je to často dobrá zpráva. Red Dead Redemption 2 bylo odloženo, a výsledkem byla jedna z nejlepších her dekády. GTA 5 taky prodělalo odklad, a dnes má přes 220 milionů prodaných kopií. Ale tentokrát je situace jiná. První odklad (podzim 2025 → květen 2026) byl pochopitelný – několik měsíců navíc na vyleštění je normální. Druhý odklad (květen 2026 → listopad 2026) už ale vyvolává otázky. Pokud potřebujete dalších šest měsíců po tom, co jste už jednou hru odložili, znamená to, že: 1. Původní termín byl nereálný od začátku – což naznačuje špatné plánování.2. Hra je komplexnější, než Rockstar čekal – což by bylo zarážející po více než deseti letech vývoje.3. Interní problémy – nedostatek lidí, špatná organizace, technické komplikace. A pak je tu kontext, který Rockstar raději nezmiňuje. Minulý týden Take-Two vyhodilo desítky zaměstnanců údajně za „vyzrazení důvěrných informací“. Zaměstnanci ale tvrdí, že byli vyhozeni za to, že organizovali odbory. Skupina propuštěných protestovala před kancelářemi Rockstar North a Take-Two ve Velké Británii. To není zrovna atmosféra, která napomáhá plynulému vývoji. Co to znamená pro hráče? Pro ty, kdo čekají na GTA 6 na PlayStation 5 a Xbox Series X/S, to znamená minimálně další rok čekání. Pro PC hráče? Ti si pravděpodobně počkají až do 2027-2028, protože Rockstar tradičně vydává PC verzi rok až dva po konzolích. Na druhou stranu – lepší odklad než špatná hra. Cyberpunk 2077 ukázal, co se stane, když studio vypustí hru pod tlakem, aniž by byla připravená. Rockstar má reputaci výrobce dokonale vyleštěných her, a pokud potřebují čas, je lepší jim ho dát. Otázka ale zní: Je listopad 2026 skutečný termín, nebo se dočkáme dalšího odkladu? Jeden z redditových uživatelů vtipkoval: „Už jen 180 dní do dalšího odkladu, blížíme se!“ A upřímně? Po třetím odkladu už by to nikoho nepřekvapilo. CEO Zelnick na investorské konferenci ujistil, že odklad neovlivní aktualizace GTA Online. Což je vlastně ironie – hra, která vyšla před 12 lety, dostává pravidelné aktualizace, zatímco její nástupce nemůže najít cestu ven z vývoje. Takže… 2026, nebo 2027? Oficiální termín je 19. listopadu 2026. Realisticky? Nastavte si očekávání na 2027. Pokud Rockstar dodrží listopad 2026, bude to příjemné překvapení. Pokud ne, aspoň nebudete zklamaní. A mezitím? GTA 5 slaví 12. narozeniny, GTA Online generuje miliardy dolarů ročně a hráči si pomalu zvykají na myšlenku, že GTA 6 je spíš koncept než konkrétní produkt.

Věříte, že GTA 6 skutečně vyjde v listopadu 2026?

Zdroj: Rockstar Games

O autorovi
Jakub Kárník 