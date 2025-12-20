TOPlist

Husarský kousek! GTA Vice City si zahrajete přímo v prohlížeči na jedno kliknutí

  • Fanoušci vytvořili HTML5 port GTA Vice City, který běží přímo v prohlížeči
  • Hra funguje na počítačích i mobilech s podporou dotykového ovládání
  • Pro odemčení příběhové kampaně musíte nahrát vlastní legálně zakoupené soubory

20.12.2025 20:00
Ikona komentáře 2
gta vice city jpg

Čekání na GTA VI se táhne a táhne. Pokud vás ale chytá nostalgie po neonových ulicích osmdesátkového Miami, máte novou možnost, jak si ji ukojit. Fanoušci vytvořili HTML5 port legendárního Grand Theft Auto: Vice City, který běží přímo v prohlížeči – bez stahování, bez instalace, klidně i na telefonu.

Vice City v okně prohlížeče

Port je založený na open-source projektu reVC a využívá technologii WebAssembly k renderování hry přímo v prohlížeči. Výsledek je překvapivě funkční – hra běží plynule v Chrome, Edge i dalších moderních prohlížečích a podporuje libovolné rozlišení, které váš displej nabídne.

Ovládání je flexibilní. Na počítači můžete použít klávesnici a myš nebo gamepad, na mobilech je k dispozici dotykové rozhraní. Nechybí ani cloud pro ty, kteří chtějí pokračovat ve hře napříč zařízeními.

Demo verze je volně přístupná na platformě DOS.Zone. Můžete se projet po Vice City, prozkoumat město a nostalgicky zavzpomínat. Jenže je tu háček.

Příběh jen pro majitele originálu

Tvůrci portu si dali záležet na tom, aby nepodporovali pirátství. Volně hratelná část končí u prvního checkpointu v hotelu Ocean View – tedy hned na začátku příběhu. Pro odemčení plné kampaně musíte nahrát soubory z vlastní legálně zakoupené kopie hry.

Právní šedá zóna

Projekt se prezentuje jako „vzdělávací a výzkumná ukázka“ technických možností moderních webových technologií. Tvůrci tvrdí, že používají pouze veřejně dostupný open-source kód a respektují práva držitelů autorských práv.

Realita je ale taková, že Rockstar Games podobné projekty historicky toleroval jen do určité míry. Neoficiální Switch port Vice City, který vycházel ze stejného základu, musel čelit právním problémům. Jak dlouho DOS.Zone verze přežije, je otázkou.

Za projektem stojí skupina vývojářů převážně z postsovětských zemí, kteří provozují platformy js-dos a DOS.Zone. GTA série má v regionu obrovskou popularitu, což vysvětluje motivaci za tímto impozantním technickým počinem.

Proč to stojí za pozornost

I když nejde o oficiální port, kvalita zpracování je působivá. Připomíná to doby, kdy Rockstar vydával GTA III a Vice City pro Android (2011 a 2012) nebo když Liberty City Stories debutovalo na PSP v roce 2005. Rozdíl je v tom, že tento port běží prakticky na čemkoli s moderním prohlížečem.

Pro fanoušky, kteří vlastní originál a chtějí si Vice City zahrát na cestách bez instalace, jde o zajímavou možnost. Pro ostatní je to alespoň technologická ukázka toho, kam se webové hry posunuly. A připomínka, že na GTA VI si ještě nějaký ten měsíc počkáme.

Vyzkoušíte si Vice City v prohlížeči?

Zdroj: DOS.Zone, Notebookcheck

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

