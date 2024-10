Prohlížeč Firefox má novou funkci, potěší hlavně Čechy

Ve Firefoxu je nově možné překládat stránky do češtiny

Jeho lokální překladač pracuje rychle, ale trochu kostrbatě

Výhodou je zachování soukromí

Na cizojazyčných webech najdeme spoustu zajímavých informací a mnohdy předčí i tuzemské magazíny nebo webové projekty. Leckdo ale bojuje s cizími jazyky a čtení v angličtině, španělštině nebo jiné řeči může být hodně náročné. Existují sice různé překladače třetích stran, ale kopírování textu a následný překlad jsou dost krkolomným řešením.

Proto vás dost možná potěší nová funkce, kterou nenápadně spustil prohlížeč Firefox. V něm je už asi rok možné překládat si jednotlivé stránky do jiných jazyků. Spektrum jazyků ale bylo dosud hodně omezené a chyběla mezi nimi i čeština. To se teď změnilo. Pouhými dvěma kliknutími si můžete nechat jakoukoliv stránku přeložit nejen do češtiny, ale třeba i z ní.

Faktem je, že překladač není úplně dokonalý. Výsledek je občas kostrbatý, ale dá se to učíst. A pro základní porozumění textu dostačuje. Jeho využití je navíc velmi snadné:

V adresním řádku Firefoxu stačí otevřít tlačítko označené čínským znakem a písmenem A.

Firefoxu stačí otevřít tlačítko označené čínským znakem a písmenem A. Pak si jen vyberete, do jakého jazyka nebo z jakého jazyka chcete překládat.

Na výběr je kromě češtiny třeba i bulharština, chorvatština, dánština, estonština, finština, řečtina, rumunština, polština a mnoho dalších.

a mnoho dalších. Výchozí jazyk se přitom určí automaticky.

Firefox: rychlý prohlížeč Mozilla

Kvalita překladu není u všech jazyků stejná a nečekejte famózní výsledky. Pořád jde ostatně o beta verzi. Ale spoustě uživatelů to jistě ulehčí život. Nezanedbatelným pozitivem také je, že překlady probíhají pouze lokálně a prohlížeč nikam neodesílá vaše data.

Za zmínku stojí, že na projektu překladače se podílela i Univerzita Karlova. Vznikal totiž ve spolupráci s Projektem Bergamot, jehož součástí jsou vědci z tuzemské univerzity, Edinburské univerzity nebo Sheffieldské univerzity. I proto se čeština se testovala už mezi prvními jazyky. A teď ji může využít kdokoliv.

Využíváte lokální překlady webových stránek?

Zdroj: Browser, How to Geek