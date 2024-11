OpenAI chystá umělou inteligenci, která převezme kontrolu nad prohlížečem

Projekt by měl pod kódovým označením Operator dorazit příští rok v lednu

Tvůrce ChatGPT tak bude mít oproti Googlu nebo Anthropicu zpoždění

Organizace stojící za generativním nástrojem ChatGPT připravuje až děsivě schopnou umělou inteligenci. Podle agentury Bloomberg, která se odvolává na dva své zdroje, převezme AI s označením Operator kontrolu nad vaším webovým prohlížečem. Díky tomu bude moct třeba programovat nebo rezervovat letenky.

Vedení společnosti OpenAI by nový nástroj rádo uvedlo příští rok v lednu, a to ve fázi preview dostupného pro vývojáře v rámci API. Očekává se, že bude konkurovat údajnému projektu Jarvis od Googlu, který by měl s podobnými funkcemi dorazit o měsíc dříve.

Giganti na poli umělé inteligence se evidentně ve velkém zabývají konceptem takzvaných AI agentů, tedy softwaru, který je schopen pracovat za zcela minimálního uživatelského dohledu.

Úvodní strana ChatGPT s textovým polem a návrhy

Není to tak dlouho, co společnost Anthropic uvedla novou experimentální vychytávku modelu Claude 3.5 Sonnet umožňující umělé inteligenci ovládat počítač stejně, jako by za ním seděl člověk. Dovede analyzovat obsah na obrazovce, pohybovat kurzorem, klikat na tlačítka a vyplňovat textová pole.

„[Funkci] computer use (použití počítače) uvolňujeme předčasně, abychom získali zpětnou vazbu od vývojářů, a očekáváme, že se bude časem rychle zlepšovat,“ prohlásila tehdy společnost Anthropic.

Pomalu, ale jistě se dostáváme do fáze, kdy za nás bude umělá inteligence schopná vykonávat podstatnou část rutinních on-line úkonů. S jakou spolehlivostí budou schopny modely od Googlu a OpenAI pracovat, však zatím zůstává ve hvězdách.

Při pohledu na stav dnešních jazykových modelů, které sice mohou do značné míry usnadnit práci, ale mají tendenci si vymýšlet, jsem osobně trochu skeptický. Pravděpodobně nebudu jediný, kdo by si spíše netroufl svěřit umělé inteligenci svou platební kartu za účelem pořízení letenek nebo zajištění ubytování…

Svěřili byste AI kontrolu nad svým prohlížečem?

