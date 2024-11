Google chystá revoluční AI. Bude za vás brouzdat internetem, nyní ji omylem potvrdil

Google pracuje na revoluční AI s označením Project Jarvis, omylem ji potvrdil

Převezme kontrolu nad vaším prohlížečem a vykoná za vás rutinní činnosti

Má být schopná objednat jídlo nebo zabukovat letenky

Koncem předešlého měsíce se objevily zprávy o umělé inteligenci s označením Jarvis, na níž aktuálně pracuje softwarový kolos Google. Jejím hřištěm bude prohlížeč Google Chrome, prostřednictvím něhož bude moct procházet internet za vás. Údajně dokáže například zabukovat let či nakupovat. Zdá se vám to jako naprosté sci-fi nebo nedejbože výmysl? Pak vás možná uklidní (či zneklidní?), že Google projekt omylem potvrdil.

Zatímco dřívější zvěsti přinesl server The Information s odvoláním na své tři zdroje, teď svou revoluční AI potvrdil samotný Google. Podle The Information se totiž interní preview umělé inteligence Jarvis na chvíli zjevil v oficiálním obchodě s rozšířeními. Později byl však stažen.

Internetový obchod Chrome

Návštěvníci Internetového obchodu Chrome si rozšíření mohli nainstalovat, ale nefungovalo jim. K provozu jsou totiž vyžadovány specifické permise, které zřejmě budou mít pouze zaměstnanci Googlu. Ještě v době, kdy byla stránka s doplňkem Jarvis online, však byl zpozorován popisek „užitečný společník, který s vámi surfuje po webu“. Takto tedy svůj nejnovější počin popisuje samotný gigant se sídlem v kalifornském Mountain View.

Projekt Jarvis může být oficiálně představen už v prosinci. Zpravodajský list The Information dříve uvedl, že je Jarvis postaven na dosud nepředstaveném modelu Gemini – s nejvyšší pravděpodobností bude odhalen ve stejný den.

Jarvis má fungovat na principu pořizování snímků obrazovky a následného interagování s tlačítky či vyplňování textových polí. Do jaké míry bude schopen automatizovat rutinní činnosti, zatím není jasné. Provádění jednotlivých akcí mu totiž údajně „pár sekund“ trvá.

Není to tak dlouho, co s podobnou myšlenkou přišla společnost Anthropic, jejíž AI model Claude 3.5 Sonnet dovede převzít kontrolu nad myší a klávesnicí používat počítač tak, jako by za ním seděl člověk. Projekt Jarvis od Googlu do takového extrému nezajde, jeho funkčnost totiž bude omezena pouze na prohlížeč Chrome. Nebyl bych však překvapen, kdyby firma zpřístupnila vývojářům i řešení, které by novince od Anthropicu konkurovalo přímo.

