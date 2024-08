Zapomeňte na Chrome! Arc je unikátní prohlížeč, který jste ještě nikdy neviděli

Arc přináší na Windows svěží vítr v podobě inovativního uživatelského rozhraní

Prohlížeč nabízí unikátní funkce jako Spaces a Boosts pro lepší organizaci práce

Přestože chybí některé funkce z verze pro Mac, Arc má potenciál zamíchat kartami

Pamatujete si ještě dobu, kdy byl příchod nového prohlížeče událostí roku? Dnes už to tak žhavé téma není, ale když se před čtyřmi měsíci na Windows konečně dostal Arc, zbystřili i ti nejzarytější fanoušci Chrome, Brave, Mozilly a dalších konkurentů. A není divu. Arc totiž není jen další Chromium klon s jiným logem (přestože je na něm postaven), ale skutečně se snaží změnit způsob, jakým brouzdáme po internetu.

Postranní panel místo záložek? To chce odvahu!

První, co vás při spuštění Arcu praští do očí, je absence klasické lišty se záložkami. Místo ní najdete na levé straně vertikální panel, který kombinuje záložky, historii a oblíbené stránky. Je to změna, která vám ze začátku možná poleze na nervy, ale dejte jí šanci. Po pár dnech možná (stejně jako já) zjistíte, že je to vlastně docela fajn způsob, jak mít přehled o tom, co máte otevřené.

Zajímavostí je, že Arc je i pro Windows je napsaný v jazyce Swift. Ano, v tom Swiftu, který Apple vyvinul primárně pro iOS a macOS. Je to první větší aplikace pro Windows v tomto jazyce a mohla by odstartovat nový trend. Uvidíme, jestli se k Arcu přidají další vývojáři jablečných aplikací, Arc totiž funguje na redmondském systému nad očekávání dobře.

Spaces: Konečně pořádek v chaosu

Další věc, kterou Arc přináší, jsou tzv. Spaces. V podstatě jde o virtuální pracovní plochy přímo v prohlížeči. Můžete si tak vytvořit jeden Space pro práci, druhý pro osobní věci a třeba třetí pro plánování dovolené. Každý Space má vlastní sadu záložek a historii, takže už se vám nestane, že byste při prezentaci klientovi omylem otevřeli záložku s nejnovějšími drby ze showbyznysu. Pro každý „prostor“ si můžete nastavit různé barvy nebo dokonce tapety, což vám pomůže rychle se zorientovat, kde právě jste.

Arc for Students | Everything in its right place

Boosts: Když rozšíření není dost

Arc přichází také s funkcí Boosts, což jsou v podstatě mikro-aplikace přímo v prohlížeči. Můžete si tak například přizpůsobit vzhled Gmailu nebo si nechat každou hodinu zobrazit fotku roztomilého pejska. Je to mix mezi klasickými rozšířeními a uživatelskými skripty. Zatím jich není moc, ale potenciál je tu bezesporu obrovský. Uživatelé se dělí o své zkušenosti a Boosts využívají například pro blokování určitých prvků na stránkách či přesměrování odkazů. Pro vývojáře a power usery je to hřiště s téměř neomezenými možnostmi.

Arc Browser | Introducing Boosts with Julius

Co by to bylo za prohlížeč bez AI?

Arc samozřejmě naskočil na vlnu AI a nabízí vlastního asistenta. Můžete ho požádat o shrnutí stránky nebo generování jednoduchých příspěvků na sociální sítě, ty by měl generovat Claude od Anthropic, nikoliv ChatGPT. Vývojářský tým však slibuje, že to je teprve začátek. V budoucnu by AI asistent mohl pomáhat s organizací záložek nebo automatickým vyplňováním formulářů.

Není všechno zlato, co se třpytí

Samozřejmě, Arc není bez chyb. Verze pro Windows zatím postrádá některé funkce, které jsou dostupné na Macu. Například chybí Knihovna, která umožňuje rychlý přístup k různým typům obsahu. Také integrace s operačním systémem není tak hluboká jako u Edge nebo Chrome a v neposlední řadě nemá prohlížeč češtinu. To mi ale osobně během testování vůbec nevadilo a AI jako taková česky umí. Co mi naopak vadilo, je nativní přítomnost blokátoru reklam. Nejenže některé prvky na webu nefungují jak mají, ale adblock osobně nikde nepoužívám, čistě z etických důvodů. Naštěstí ho můžete vypnout.

Stojí za to přesedlat?

Arc určitě není pro každého. Pokud jste zvyklí na klasické rozhraní prohlížečů a nemáte rádi změny, možná vás bude ze začátku spíš frustrovat. Zpočátku mi vše připadalo trochu divné, ale po čase jsem zjistil, že ten minimalismus a design vlastně funguje dost dobře. Pokud hledáte něco nového a jste ochotni investovat čas do učení nových návyků, Arc by mohl být to pravé ořechové.

Arc Browser Review & Tutorial (2024)

Takže, stojí Arc za vyzkoušení? Rozhodně ano. Jestli se stane vaším novým výchozím prohlížečem, to už záleží na vás. Ale i kdyby ne, minimálně vám ukáže, že i v roce 2024 se dá přijít s něčím novým v oblasti, kde jsme si mysleli, že už bylo vymyšleno všechno. Můžete ho stáhnout z oficiálního webu zcela zdarma.

Vyzkoušíte prohlížeč Arc?