Red Dead Redemption míří na mobily! Legendární "GTA z westernu" si zahrajete na Androidu i iOS

Red Dead Redemption zamíří 2. prosince na PS5, Xbox Series X/S a Switch 2 s upgradem na 60 FPS a 4K
Mobilní verze pro iOS a Android vyjde 4. prosince přes Netflix Games, ale budete si ji moct koupit i samostatně
Majitelé verzí pro PS4, Switch nebo Xbox One dostanou upgrade zdarma

Jakub Kárník
Publikováno: 14.11.2025 14:00

Rockstar Games se konečně rozhoupal k portování Red Dead Redemption na zařízení, kde by to dávalo smysl už dávno. Westernová klasika z roku 2010 dorazí 2. prosince na PS5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2, o dva dny později pak na iOS a Android. Společně s hlavní hrou přijde i DLC Undead Nightmare a obsah z Game of the Year edice.

Mobily dostanou westernovou klasiku

Mobilní verze bude dostupná přes Netflix Games od 4. prosince, ale nepůjde o exkluzivitu. Hru si pořídíte i samostatně v Google Play nebo App Store. Ovládání Rockstar upravil pro dotykové displeje, takže by se hra měla dát hrát i bez gamepadu.

Otázka zní, jak si hra povede na běžných telefonech. Red Dead Redemption vyšlo původně na Xbox 360 a PS3 s 512 MB RAM a z dnešního pohledu slabým čipem, moderní telefony mají násobně výkonnější hardware. Switch, jenž má čip Tegra X1, byl schopen hru rozběhat bez větších problémů, takže čipy jako Snapdragon 8 Gen 2 by neměly mít problém. Na Redditu se objevují odhady, že výkonnější telefony zvládnou 1080p při 60 FPS, ale to je zatím jen spekulace.

Upgrade zdarma pro majitele starších verzí

Konzolové verze nabídnou 60 FPS, 4K rozlišení a HDR na PS5 a Xbox Series X/S. Switch 2 dostane podporu DLSS, HDR a ovládání myší přes Joy-Con 2 ovladače, také při 60 snímcích za sekundu. Kdo vlastní hru na PS4, Switchi nebo digitální Xbox One verzi, dostane upgrade zadarmo. Uložené pozice půjdou přenést z PS4 na PS5 a ze Switche na Switch 2.

Za port zodpovídají studia Double Eleven a Cast Iron Games ve spolupráci s Rockstarem. Hra bude dostupná i v GTA+ Games Library a PS Plus.

RDR 2 na PS5? Pořád nic

Ironií osudu zůstává, že Red Dead Redemption 2 z roku 2018 stále nemá upgrade pro PS5 a Xbox Series. Hráči na to čekají od roku 2020, přitom na PC hra vypadá skvěle a ve 4K na 30 fps ji rozjede i průměrná sestava. Rockstar zatím raději upgradoval starší díl a GTA V dostalo už dokonce dvě generace vylepšení…

Zahrajete si Red Dead Redemption na telefonu?

Zdroj: Rockstar Games, Reddit