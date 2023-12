První trailer na GTA VI je venku už přes týden

Internet zaplavila hromada spekulací

Digital Foundry přinesl detailní rozbor první ukázky

Od vydání prvního traileru GTA VI uplynul už více než týden a na internetu a sociálních sítích se to jen hemží všemožnými spekulacemi. Některé z nich pocházejí spíše z říše fantazie, další rozebírají možný příběh a technickou stránku zřejmě nejočekávanějšího titulu poslední dekády. Před nějakým časem vydal svou analýzu také YouTube kanál Digital Foundry, který se pravidelně zabývá právě technickou stránkou nových her. Téměř 37 minut dlouhé video nám dává nahlédnout do zajímavé diskuze, díky níž jsme se dověděli spoustu zajímavých detailů.

Takřka okamžitě poté, co GTA VI trailer spatřil světlo světa, se začalo spekulovat o tom, zda záběry pocházejí ze hry, nebo jde jen o CGI efekty vytvořené někde bokem. Sám jsem byl už od prvního zhlédnutí přesvědčen, že jde o první možnost. Rockstar totiž nemá ve zvyku představovat nerealistické záběry, ba naopak. Když se dnes podíváte na první trailer GTA V a porovnáte ho přímo se samotnou hrou (z tehdejších verzí pro Playstation 3 a Xbox 360), zjistíte, že vypadá minimálně stejně dobře.

Grand Theft Auto V Trailer

Jako další příklad slouží například Red Dead Redemption 2, kdy první trailer vypadal dokonce hůř než samotná hra. Firma v tomto případě razí poměrně unikátní přístup a nesnaží se hráče nalákat na něco, co pak není schopna doručit. Takový Ubisoft býval jeden čas pravým opakem, vzpomeňme si třeba na E3 záběry z prvního dílu Watch Dogs. Ty absolutně neodpovídaly finálnímu výsledku.

Was Watch Dogs Graphically Downgraded? E3 2012 vs PC Ultra Comparison

Každopádně zpět ke GTA 6. Analytici z Digital Foundry došli k závěru, že trailer minimálně z 80 % zobrazoval záběry ze hry. K tomu přihodili několik důkazů, přičemž Alexander Battaglia se pak nechal slyšet, že velkou část traileru lze v dnešní době snadno natočit v reálném čase na konzolích současné generace, tedy Xboxu Series X a Playstationu 5.

Grand Theft Auto 6 – DF Direct GTA 6 Special – Trailer 1 Tech Breakdown

Dokonce se jim podařilo rozluštit, v jakém rozlišení hra běží. Údajně se díváme na 1440p, s nativním 4K, tedy 2160p by měly konzole už velký problém a co se týče snímkování, hra poběží ve 30 fps. Otázkou zůstává, zda nám Rockstar nabídne 60 fps režim za cenu nižšího (třeba 1080p) rozlišení, ale osobně to neočekávám.

Nové Grand Theft Auto totiž dorazí až v roce 2025 a dá se očekávat, že hra předvede absolutní technický vrchol, kterého bude možné se současnými herními konzolemi dosáhnout. Stejně jako v případě GTA V. To vyšlo v září 2013 na Playstation 3 a Xbox 360, nové konzole (Playstation 4 a Xbox One) přitom vyšly jen o dva měsíce později.

Zdroj: Digital Foundry